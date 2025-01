La emotiva despedida de Alfredo Tena a Cristóbal Ortega

Al último adiós de Cristóbal Ortega, mítico exfutbolista del América fallecido el 2 de enero de 2025, a los 68 años de edad, asistieron varios personajes que compartieron la cancha con él; entre ellos, Alfredo Tena, quien no ocultó su pesar por la pérdida de un amigo.

"(Siento) profunda tristeza porque, al parecer, se había recuperado bien de unos padecimientos que había tenido; habíamos jugado unos partidos juntos y, desgraciadamente, recayó, algo que no esperábamos, se vino el deceso y nos embarga la tristeza”, dijo.

El ‘Capitán Furia’ compartió su opinión en torno a las razones por las que Ortega, más allá de los números y el palmarés, será recordado siempre al interior del ‘Nido’.

“Es un referente de la institución (América); gracias a él, la institución es lo que es y no queda más que encontrar resignación. Cristóbal deja un legado de valores; dejó las vitrinas con muchos trofeos, pero lo más importante fueron los valores que nos dejó a todos, que permearon con las diferentes generaciones que fueron llegando y son valores que aún rigen en la institución”, indicó.

Y profundizó en su descripción: “La humildad, en el buen sentido de la palabra, no era sumiso, era humilde, siempre fue el primero en trabajar; en 50 años que lo conocí, nunca se quejó de nada, siempre era el primero en sacar el pecho por el equipo”.

Tena le pide al América que retire el número de Cristóbal Ortega



Tena, con quien Cristóbal comparte el récord de más trofeos conquistados con la camiseta azulcrema, hizo énfasis en la lealtad que Ortega le tuvo al equipo que lo vio nacer y aprovechó para hacerle una sugerencia a la directiva.

“El día que nos dieron nuestra carta, el mismo día que nos dijeron que ya no nos iban a necesitar, yo me fui a buscar equipo y él, cuando cruzó la puerta del club, ese día se retiró, tenía ofertas, pero no quiso saber nada de equipos que no fueran el América. Si hacemos un recuento, son 711 partidos en primera, súmenle otros 200 en fuerzas básicas; ganó desde el torneo de Los Barrios quién sabe cuántos títulos y, como persona, fue increíble. No jugó más que en el América, entonces yo creo que sí estaría bien que lo retiraran (el dorsal 11)", concluyó.

