Algo inesperado amenaza la remodelación del Estadio Banorte: muchos ya temen por la reinauguración

El Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) sigue en su proceso de remodelación de cara al Mundial 2026. Sin embargo, los trabajos pueden retrasarse debido a imprevistos, como la manifestación de vecinos del inmueble por la falta de servicios básicos. No obstante, la fiesta continúa, pues ya está pactado un partido entre la Selección Mexicana frente a Portugal y Cristiano Ronaldo para reinaugurar el recinto .

De acuerdo con medios locales, los vecinos al Coloso de Santa Úrsula se quejaron ante los daños colaterales que han sufrido por la remodelación del inmueble, como el corte del suministro del agua potable en algunas zonas, por lo que decidieron manifestarse. Pese a ello, los trabajos continúan, mientras que la Alcaldía de Coyoacán trabajará en dar soluciones, a fin de que el Estadio Banorte, del cual ya se revelaron modelos 3D de cómo va a quedar , esté listo a tiempo.

@estadiosdemexico El Estadio Banorte debe está listo antes del 28 de marzo de 2026, cuando se juegue el partido de reinauguración

El Estadio Banorte deberá estar terminado para el 28 de marzo, fecha en la que será reinaugurado con el partido de la Selección Mexicana frente a Portugal, duelo que confirmó el periodista de TV Azteca Deportes, David Medrano Félix, en el encuentro del combinado azteca contra Corea del Sur.

Estadio Banorte, la nueva era del Estadio Azteca

El Estadio Azteca dará un paso grande de cara al Mundial 2026, pues será bautizado bajo el nombre de Estadio Banorte, abriendo una nueva era en el inmueble que el próximo año será histórico, pues albergará por tercera ocasión el torneo más importante de futbol.

El Coloso de Santa Úrsula fue la sede de las Copas del Mundo de 1970 y 1986, donde se coronaron 2 de los considerados mejores jugadores de toda la historia: Pelé y Diego Maradona. Para 2026, el Estadio Banorte no vivirá un partido de final, aunque sí la inauguración de la justa internacional que tendrá nuevo formato al aumentar de 32 a 48 Selecciones.