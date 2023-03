Jugador de Rayados sería buscado por 3 equipos en Europa

En las filas de Rayados de Monterrey se encuentra en próximo futbolista mexicano que podría llegar al futbol europeo: se trata de Alí Ávila, delantero de 19 años de edad, quien, de acuerdo a múltiples reportes, ha despertado el interés de dos clubes españoles: Espanyol y Sporting Gijón y de un conjunto griego: Olympiakos.

Actualmente, Rayados de Monterrey es líder absoluto del torneo Clausura 2023 y la posible salida de Alí Ávila al ‘viejo continente’ podría mantener la tendencia de exportación del equipo: anteriormente, César ‘Cachorro’ Montes y Johan Vásquez, jugadores formados en El Barrial, partieron al futbol europeo con Espanyol de Barcelona y Génova, respectivamente.

En caso de que se concrete la llegada de Alí Ávila, los clubes interesados buscarían que el delantero mexicano continúe su proceso de formación: en el caso de los equipos españoles, lo integrarían a sus categorías inferiores y el equipo griego, después de firmarlo, lo cedería en busca de fogueo dentro del futbol europeo.

Los números de Ali Ávila en su carrera

Con los Rayados de Monterrey, en la categoría sub 20 y en Raya2, filial de la Liga de Expansión, Alí Ávila ha participado en un total de 84 partidos en los que ha acumulado más de 5 mil minutos; además, ha anotado 19 goles y su mayor registro, en un solo semestre, ha sido el Clausura 2021 y Apertura 2022 en los que anotó cuatro goles en 15 y 16 duelos, respectivamente.

Además, ha defendido la camiseta de la Selección Mexicana, en las categorías sub 18 y sub 20. Con los colores tricolores, Alí Ávila ha disputado un total de siete juegos en los que ha anotado tres goles; además, fue parte del combinado que llegó a la final en la Copa del Mundo sub 17 de 2019, donde el conjunto tricolor cayó ante Brasil.

¿Cuál es el valor de Alí Ávila?

De acuerdo a la plataforma Transfermarkt, Alí Ávila tiene un valor de 500 mil euros, cifra aproximada que tendrían que pagar los clubes interesados para agregar al delantero de Rayados a sus filas. Igualmente, el alcance de la relación laboral del atacante de 19 años de edad con el conjunto regio no se conoce de manera oficial.