Alicia Cervantes la delantera del momento en México y el mundo

Si pensamos en el futbol femenil mexicano es muy raro que no se cruce por la mente el nombre de Alicia Cervantes , la goleadora de las Chivas que está siendo tendencia en México y en el mundo. Recientemente fui incluida en el 11 ideal de la CONCACAF junto con 5 elementos más de la Liga BBVA MX Femenil y también forma parte del listado de las mejores goleadoras del mundo.

Rompe redes local

Actualmente es la líder de goleo del Clausura 2022 con 13 goles, da un promedio de gol cada 63 minutos. Sin duda es increíble el momento que vive;

“Obviamente me siento muy feliz, se me ve la cara de felicidad. Veo redes poco, no veo mucho la verdad, pero cuando me lo mandaron (la lista de mejores goleadoras del mundo) me quede impresionada porque no cuento los goles que llevo y muy feliz por el momento que estoy viviendo“, explicó la delantera de las Chivas.

“Me ayuda muchísimo, porque no los cuento, cada partido como siempre en mi mente es quiero meter un gol y cuando no es eso por lo menos una asistencia y obviamente ayudar al equipo, pero si se me da el gol obviamente estoy feliz“, comentó Alicia Cervantes

Cervantes quiere mejorar su nivel

La delantera asegura que a pesar de ser una protagonista del torneo femenino y ser indiscutible en la Selección Azteca Femenil, todavía no está al nivel que le gustaría llegar.

“Todavía me falta mejorar muchísimo creo que todavía no doy mi 100% creo que estoy en un 50% porque me gusta trabajar, me gusta aprender todos los días. Creo que también cometo muchos errores, me equivoco también en partidos, pero eso me ayuda a saber que no estoy haciendo bien“, comentó Alicia Cervantes.

Modelo a seguir

“Licha” no se había dado cuenta del impacto que causa en niñas que sueñan en convertirse en futbolistas.

“Me motiva muchísimo ver que muchas niñas quieren ser como yo, no me había dado cuenta hasta hace unos días en Mazatlán, que una niña me vio y se soltó a llorar y yo así como -qué te hice?- pero fue la impresión de ver a esa niña y obviamente como esas niña, creo que como ella hay muchas niñas que lo hacen con otras jugadoras. Para nosotros eso significa muchísimo porque estamos influyendo en muchas niñas para que logren sus sueños”.

Por ahora Alicia Cervantes está concentrada con la Selección Azteca Mayor que jugará duelos de eliminatoria mundialista contra Anguila el 9 de abril y contra Puerto Rico el 12 del mismo mes.

Platica con Aubameyang

Las redes sociales nos permiten estar conectados con cualquier persona del mundo y esto le pasó a la delantera del Rebaño que festejó uno de sus goles como el personaje “Goku” tal y como lo hace el gabonés.

El jugador del Barcelona le contestó la historia de instagram a la mexicana y aprovechó para felicitarla por el gol y el festejo.