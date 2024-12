La posible alineación del América para la semifinal de vuelta ante Cruz Azul

El América busca conseguir su boleto a la final de la Liga BBVA MX a costa del Cruz Azul, equipo con el que coprotagonizó una semifinal de ida carente de espectáculo y peligro en las porterías defendidas por Luis Ángel Malagón y Kevin Mier.

En la antesala de dicho partido, el director técnico de las águilas, André Jardine, adelantó que tendría plantilla completa para la eliminatoria; sin embargo, un par de futbolistas no pudieron llegar al juego de ida por cuestiones físicas.

¿Podrán jugar Sebastián Cáceres y Diego Valdés en la semifinal de vuelta?

Tanto el defensor uruguayo, Sebastián Cáceres, como el volante ofensivo chileno, Diego Valdés, quedaron fuera de la convocatoria del estratega brasileño, quien –tras el empate en el estadio Ciudad de los Deportes- aclaró la situación de cada uno.

“Sebas era un riesgo, se sentía confortable para jugar, pero, con su historia, nosotros queremos darle dos o tres días más, me imagino que estará para el domingo y Diego, lo mismo, no termina de hacer un entrenamiento con el resto, mañana será clave para los dos, me tienen que dar las sensaciones para pensar en su presencia para el segundo partido”, explicó. Aunque concentraron con el resto del plantel, ambos se mantienen como una incógnita para entrar en el llamado final y lo que luce prácticamente imposible es que vayan de inicio.

Altamente probable es que Jardine presente “la versión más ofensiva del América”, tal como adelantó en la conferencia post-partido. Para ello, cambiaría la línea de cinco defensas con la que ha jugado los últimos cotejos y uno de esos lugares sería tomado por otro delantero, en busca de aumentar su volumen ofensivo.

La posible alineación del América para la semifinal de vuelta para enfrentar a Cruz Azul