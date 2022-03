La alineación de México ante Honduras... según la afición mexicana

México está preparando su segundo partido de la Fecha FIFA, que será ante Honduras en suelo catracho. Luego del empate ante Estados Unidos, la afición azteca ha dicho cuál debería ser la alineación que mande Jorge Theiler, quien estará en el banquillo ante la ausencia de Gerardo ‘Tata’ Martino .

La Selección Azteca lució mejor en el duelo ante Estados Unidos. Más allá de que faltó el gol, se portaron a la altura y metieron en aprietos a los norteamericanos, por lo que se espera que puda derrotar a Honduras para amarrar su pase a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Así interpretó el himno Manuel Mijares en el México vs Estados Unidos

La alineación de México vs Honduras

Memo Ochoa fue la figura del partido y por eso, algunos de nuestros seguidores mostraron su confianza en el arquero mexicano pero pidieron un cambio en el medio campo. En una dinámica lanzada en nuestras redes sociales, la afición señaló cuál debería ser el once de México ante Honduras.

Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes, Gerardo Arteaga, Edson Álvarez, Carlos Rodríguez, Erick Gutiérrez, Jesús Corona, Uriel Antuna y Raúl Jiménez, pidió uno de los aficionados, dejando fuera al ‘Chucky’ Lozano.

Carlos Acevedo, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Gerardo Arteaga, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Uriel Antuna, ‘Chucky’ Lozano y Raúl Jiménez, escribió otro de los que sigue esperando ver un cambio en la portería.

Gerardo Martino no viajará a Honduras debido a un problema de salud. No obstante, será él quien decida la alineación final de México, tomando en cuenta la importancia del partido y esperando ganar para clasificar de forma directa al Mundial de Qatar 2022. De no hacerlo, deberá esperar hasta el choque frente a El Salvador del próximo miércoles 30 de marzo.

