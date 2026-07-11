Así sería la alineación de México si se hubiera enfrentado contra Noruega en los Cuartos de Final

La Selección Mexicana estuvo cerca de instalarse en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero la derrota por 3-2 ante Inglaterra terminó con su participación. De haber conseguido la remontada en el Estadio Ciudad de México, el siguiente rival del combinado azteca habría sido Noruega.

El conjunto europeo obtuvo su boleto después de vencer por 2-1 a Brasil en los Octavos de Final, con Erling Haaland como protagonista al convertir los dos goles de su selección. El hipotético cruce habría obligado a Javier Aguirre a preparar un plan específico para contener al delantero del Manchester City.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico coach Javier Aguirre during the match REUTERS/Eloisa Sanchez|Eloisa Sanchez/REUTERS

A partir de las alineaciones utilizadas por México, el estado físico de sus jugadores y las características del rival, la Inteligencia Artificial proyectó el equipo que habría comenzado el encuentro.

La probable alineación de México ante Noruega

La IA considera que México habría utilizado un sistema 4-3-3, con una sola modificación respecto al equipo que inició el duelo contra Inglaterra.

La posible alineación sería la siguiente:

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

La principal novedad sería la presencia de Edson Álvarez como defensa central en reemplazo de César Montes. El resto de los futbolistas había formado parte del once de confianza de Aguirre durante la fase de eliminación directa.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico’s Erik Lira and Edson Alvarez look dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Raquel Cunha|Raquel Cunha/REUTERS

Por qué Edson Álvarez reemplazaría a César Montes

César Montes comenzó como titular frente a Inglaterra, pero no regresó al terreno de juego para el segundo tiempo. El defensor presentó molestias musculares en el aductor y fue reemplazado por Edson Álvarez después de disputar los primeros 45 minutos.

Por esa razón, la IA proyectó que Aguirre no habría arriesgado al capitán mexicano ante Noruega. Edson aparecía como el sustituto natural debido a que ya había ocupado esa posición durante el Mundial y podía aportar fortaleza física para marcar a Haaland.

Johan Vásquez completaría la pareja de centrales, mientras que Jorge Sánchez y Jesús Gallardo conservarían sus lugares en los laterales. Raúl Rangel también seguiría como titular en la portería.

En caso de que Montes hubiera recibido el alta médica, la principal alternativa habría sido repetir exactamente la alineación presentada contra Inglaterra.