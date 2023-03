Posible alineación de Tigres para enfrentar a Necaxa

Se preparan cambios en el conjunto de la UANL después de la dolorosa derrota en casa ante las Chivas. El técnico Marco Antonio Ruiz sigue buscando su mejor once inicial para mantener a sus dirigidos peleando por los primeros lugares de la tabla.

La buena noticia es que esta semana el “Chima” recuperará a dos elementos muy importantes que estuvieron ausentes. Se trata del defensa chileno Igor Lichnovsky, quien estuvo suspendido por expulsión, además del delantero francés André-Pierre Gignac, quien sufrió una lesión muscular.

¿Cómo se va a reducir el número de extranjeros en la Liga MX?

El “Bomboro” se perdió los últimos dos encuentros de los Tigres por este motivo, pero ya ha entrenado al parejo de sus compañeros y lo único que todavía no realiza son los duelos interescuadras que han tenido en los entrenamientos.

Este sería el once de Tigres vs Necaxa

En base a lo visto en las prácticas, el estratega mexicano haría dos cambios en su última alineación y saldría con: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Igor Lichnovsky, Samir Caetano, Javier Aquino; Rafael Carioca, Guido Pizarro, Sebastián Córdova, Fernando Gorriarán; Luis Quiñones y Nicolás Ibáñez.

Mientras que los sacrificados serían los mexicanos Diego Reyes y Jesús Angulo. Aunque este último nombre ha sido titular indiscutible en los nueve partidos y además ha jugado todos los minutos, por lo que llamaría la atención si va a la banca de los Felinos.

No se puede descartar que Gignac reaparezca desde el once inicial si está en condiciones de jugar, ya que muchas veces el francés se cuida en los primeros días de la semana para llegar a punto a los partidos. Mientras tanto el “Chima” Ruiz no se podrá guardar nada para una visita compleja al Estadio Victoria contra un Necaxa que le urgen los puntos para entrar a zona de repechaje.

Por último el técnico de los Tigres también deberá comenzar a administrar a su plantilla, ya que la próxima semana comienza la eliminatoria ante el Orlando City de la MLS en la Concacaf Liga de Campeones.