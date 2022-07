Esta será la alineación titular que tendrá Tigres vs Xolos

Para el Tigres vs Xolos de la Jornada 6 del Apertura 2022, Miguel Herrera mandará una alineación distinta a la que usó en el último encuentro.

Miguel Herrera había mencionado en semanas anteriores que no importaba la cantidad de goles anotados, lo importante era ganar los partidos aunque sea 1-0. Sin embargo, el ‘Piojo’ ya cambió de opinión respecto a la manera de conseguir las tres unidades.

A Tigres le están faltando goles



“Nos han faltado goles que dejen más contentos a la tribuna, hemos tenido muchas oportunidades y hemos fallado en el momento indicado. Quisiéramos 4 o 5 goles por la cantidad de llegada, queremos ganar gustándole a la gente”, comentó Herrera sobre la manera de ganar los partidos para su afición.

Tigres ha logrado 12 de 15 puntos posibles, debido a su única derrota contra Cruz Azul en la fecha 1, y en la Jornada 6 del Apertura 2022 se enfrentan al peor equipo en el campeonato, los Gallos Blancos del Querétaro, quienes solo tienen dos unidades.

“Es donde más podemos caer en excesos de confianza, los partidos no se ganan hasta que se juegan. Aquí se vienen a encerrar y tratar de rescatar un resultado benéfico, vamos a salir con todo y en no relajarnos, en no regalar nuestra confianza excesiva”, mencionó el estratega mexicano previo a enfrentar a Querétaro.



La alineación de Tigres vs Xolos



Miguel Herrera adelantó su once inicial como de costumbre, donde sobresale la ausencia de Juan Pablo Vigón, quien hizo trabajo diferenciado por precaución debido a un golpe recibido contra Juárez.

“Trae una molestia en los tendones, vamos a darle un poquito de descanso, había tenido una participación continúa”, adelantó Miguel Herrera sobre el estado de Vigón.

Así saldrá Tigres vs Xolos: Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Igor Lichnovsky, Diego Reyes, Jesús Angulo, Rafa Carioca, Guido Pizarro, Nico “Diente” López, Sebastian Córdova, Raymundo Fulgencio y André-Pierre Gignac en contra del Querétaro en la cancha del Volcán.

