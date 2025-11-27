Bravos de Juárez vs Toluca: Alineaciones del partido de Cuartos de Final del Apertura 2025

El primer partido en arrancar con la actividad de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX es el Juárez vs Toluca, en el Estadio Olímpico Benito Juárez en punto de las 19 horas tiempo del centro de México y ya se dieron a conocer las alineaciones para el encuentro.

Te puede interesar: Bravos de Juárez vs Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Alineaciones confirmadas del Juárez vs Toluca

Alineación confirmada de Juárez:

La alienación que manda Martin Varini es la siguiente con el objetivo de imponer condiciones de local y tener ventaja para el juego de vuelta.

Portero: Jurado

Defensa: García, Murillo, Garcia y Mayorga

Mediocampistas: Martínez, Ricardinho, Castilho, Pizarro y Rodríguez

Delanteros: Estupiñán

Alineación de Toluca:

Antonio Mohamed decidió mandar la siguiente alineación para el primer juego teniendo la gran ausencia de Alexis Vega.

Portero: González

Defensa: Gallardo, Briseño, Pereira y Barbosa

Mediocampistas: Castro, Ruíz, Romero y Angulo

Delanteros: Paulinho y Morales

Así puedes ver el Juárez vs Toluca EN VIVO

El juego será transmitido por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México. El juego tendrá la narración y el analisis de: Christian Martinoli, Luis García, Zague y Omar Villarreal.