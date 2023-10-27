Alineaciones confirmadas Al-Hilal vs Al-Ahli | Liga Saudí

El Al-Hilal viene con paso perfecto en la Liga Saudí al no ver la derrota durante 10 jornadas disputadas, ahora buscará seguir con paso perfecto al medirse contra el Al-Ahli de Riyad Mahrez y compañía.

Ambos equipos pelean los primeros lugares de la tabla general, por lo que será un partido movido, y que seguramente habrá goles, ya que cuentan con jugadores de talla mundial.

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Alineaciones confirmadas Al-Hilal vs Al-Ahli

En la Liga saudí, el Al-Hilal lleva ya 4 encuentros sucesivos ganando en casa y a lo largo del torneo, no ha visto la derrota.

El Al Hilal salta al terreno de juego de la siguiente manera: Bono, Saud, Koulibaly, Al Bulayhi, Shahrani, Neves, Segrej, Salem, Michel, malcom, Mitrovic.

Por otro lado, el Al-Ahli salta así: Mendy, Majrashi, Ibañez, Hindi, Al-Ammar, Al-Majhad, Kessie, Veiga, Mahrez, Saint-Maximin, Firmino.

El resultado más común entre el Al-Hilal vs el Al-Ahli es 1-1, ya que cinco encuentro han terminado así.

El jugador del Al-hilal, Malcom ha dado el mayor número de asistencias para el Al-Hilal con 3, sin embargo, Riyad Mahrez es el mayor asistidor con 5.

Aleksander Mitrovic es el máximo goleador del Al-Hilal con 7 dianas. Frank Kessie ha marcado 4 veces para el Al-Ahli.

Cuando el equipo visitante va ganando 1-0, ganan el 91% de las veces, sin albergó, si el marcador es inverso, no han podido ganar un partido.

El ganador del último encuentro fue el Al-Hilal de 4-2 y de los últimos cinco partidos el equipo local ha ganado dos, empatado uno y perdido uno.

El Al-Hilal es líder de la Liga Saudí con 26 puntos, mientras que el Al-Ahli lleva 22 unidades.

El próximo compromiso para el equipo local es contra el Al-Fateh, mientras que el Al-Ahli recibe al Al-Riyadh.

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