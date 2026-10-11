Alineaciones CONFIRMADAS del América vs Rayados de Monterrey, partido de la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX

Duelo de pesos pesados en la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, los Rayados de Monterrey visitan la Ciudad de México para verse las caras con las Águilas del América. La Pandilla de Matías Almeyda llega con la firme intención de sacar unidades en busca de colarse a zona de liguilla, mientras que, el equipo comandado por Guillermo Almada sabe que un triunfo los separa tanto de los Diablos Rojos del Toluca como de los Gallos Blancos de Querétaro.

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Para este compromiso, ni Almada ni Almeyda se guardan nada de lo que tienen disponible. Por parte del equipo azulcrema, vemos de inicio tanto a Miguel Borja como a Henry Martin en la ofensiva acompañados de Brian Rodríguez y Alex Zendejas. Por otro lado, Monterrey va con Cuypers, Ocampos y Corona para hacerle pelea a la línea defensiva local.

Alineación de América



Portero:

Defensas:

Mediocampistas:

Delanteros:

Alineación de Rayados de Monterrey



Portero:

Defensas:

Mediocampistas:

Delanteros:

En caso de que los Rayados de Monterrey ganen ante el América, podrían instalarse hasta la séptima posición dependiendo del resultado del Cruz Azul en su partido contra los Pumas. No obstante, las Águilas serían líderes en solitario si sacan por lo menos un empate (llegarían a 21) gracias a las 20 unidades de Toluca y Gallos.