Las alineaciones CONFIRMADAS del Chivas de Guadalajara vs Pumas UNAM, partido de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX

Todo listo desde Jalisco para ver el encuentro entre las Chivas del Guadalajara y los Pumas de la UNAM en un duelo entre dos de los equipos más populares del futbol mexicano. Ambos clubes vienen de sacar las tres unidades en sus anteriores compromisos y tratarán de seguir con las buenas sensaciones en el presente Torneo Apertura 2026. Cabe recordar que, Universidad Nacional jugó a media semana, por lo que podríamos ver un rendimiento rezagado por parte de los auriazules.

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Gabriel Milito no se guarda nada desde un inicio y pone a lo mejor que tiene disponible como titular. Roberto Alvarado encabeza la ofensiva rojiblanca, junto a Ricardo Marín como ariete central. En el caso de los 'felinos', Robert Morales y Juninho repetirán al frente y querrán sacar de quicio a la primera línea de las Chivas.

Alineación de Chivas



Portero:

Defensas:

Mediocampistas:

Delanteros:

Alineación de Pumas



Portero:

Defensas:

Mediocampistas:

Delanteros:

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