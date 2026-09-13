Las alineaciones CONFIRMADAS del Chivas de Guadalajara vs Pumas UNAM, partido de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX
Gabriel Milito no se guarda nada ante Universidad Nacional en busca de un nuevo triunfo, mientras que, Pumas tratará de sacar unidades en suelo tapatío.
Todo listo desde Jalisco para ver el encuentro entre las Chivas del Guadalajara y los Pumas de la UNAM en un duelo entre dos de los equipos más populares del futbol mexicano. Ambos clubes vienen de sacar las tres unidades en sus anteriores compromisos y tratarán de seguir con las buenas sensaciones en el presente Torneo Apertura 2026. Cabe recordar que, Universidad Nacional jugó a media semana, por lo que podríamos ver un rendimiento rezagado por parte de los auriazules.
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Gabriel Milito no se guarda nada desde un inicio y pone a lo mejor que tiene disponible como titular. Roberto Alvarado encabeza la ofensiva rojiblanca, junto a Ricardo Marín como ariete central. En el caso de los 'felinos', Robert Morales y Juninho repetirán al frente y querrán sacar de quicio a la primera línea de las Chivas.
Alineación de Chivas
- Portero:
- Defensas:
- Mediocampistas:
- Delanteros:
Alineación de Pumas
- Portero:
- Defensas:
- Mediocampistas:
- Delanteros:
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