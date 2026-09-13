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Chivas de Guadalajara vs Pumas UNAM; Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 13 de septiembre, partido de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online

Duelo de gigantes desde la Perla Tapatía entre el Rebaño Sagrado de Gabriel Milito y el Club Universidad Nacional de Esteban Solari en busca de las tres unidades.

Chivas Pumas Liga MX

Escrito por: Erick De la Rosa

El Club Universidad Nacional visita una de las canchas que más se le dificulta en el circuito mexicano; la casa de las Chivas del Guadalajara en partido correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2026. Los Pumas vienen de ganar a media semana como locales ante el León y buscarán hilar triunfos, por otro lado, el Rebaño Sagrado goleó al Atlético San Luis el fin de semana pasado y las sensaciones son muy buenas.

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