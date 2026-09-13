Chivas de Guadalajara vs Pumas UNAM; Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 13 de septiembre, partido de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online

El Club Universidad Nacional visita una de las canchas que más se le dificulta en el circuito mexicano; la casa de las Chivas del Guadalajara en partido correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2026. Los Pumas vienen de ganar a media semana como locales ante el León y buscarán hilar triunfos, por otro lado, el Rebaño Sagrado goleó al Atlético San Luis el fin de semana pasado y las sensaciones son muy buenas.

Te puede interesar: Quién es Armando León, el mexicano con más goles que Raúl Jiménez y Hormiga González en Europa