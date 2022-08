Alineaciones confirmadas Chivas de Guadalajara vs Atlas

El Clásico Tapatío se disfruta en las pantallas de TV Azteca Deportes, es un partido vital para las Chivas, pues buscarán en su estadio la primera victoria del Apertura 2022 de la Liga BBVA MX, por su parte el Atlas tiene que buscar los tres puntos para meterse en busca de puestos de clasificación y defender su bicampeonato; este partido estará disponible en vivo por medio de la señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 9 pm.

Panorama de Chivas y Atlas rumbo al Clásico Tapatío

El “Rebaño Sagrado” está sufriendo en el arranque del Apertura 2022, ya que son penúltimos de la tabla general con cinco puntos, pues tienen dos derrotas, cinco empates y ningún triunfo en siete cotejos.

Entrevista de Ricardo Peláez con David Medrano | Los Protagonistas

“Hay que ser autocríticos que no estamos en un buen momento y la gente exige resultados, están en todo su derecho de hacer críticas y tenemos que responderles en la cancha no hay más, no hemos hecho bien las cosas, no se han dado los resultados. La gente está cansada, hay que ser realistas. Son siete partidos sin ganar sin victoria y nosotros también nos frustramos”, comentó Luis Olivas.

Atlas cuenta con siete puntos, gracias a dos victorias, un empate y cuatro descalabros, el actual campeón del futbol mexicano tiene un arranque complicado en el Apertura 2022 de la Liga BBVA MX. La última jornada el cuadro de Diego Cocca derrotó a Querétaro y con eso esperan inyección anímica para lo quye resta del certamen.

Alineaciones Chivas vs Atlas

Chivas: Jiménez, Sepulveda, Orozco, Olivas, Ponce, Sánchez, Brizuela, Beltrán, Torres, Zaldívar y Vega.

DT. Ricardo Cadena.

Atlas: Vargas, Abella, Santamaria,Chalá, Reyes, Aguilera, Zaldívar, Márquez, Herrera, Furch y Quiñones.



DT. Diego Cocca.



Horario y dónde ver Chivas vs Atlas

El Clásico Tapatío lo podrás ver en TV Azteca Deportes, el partido se realizará en el Estadio de las Chivas en punto de las 9:00 pm y estará disponible por la señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes con la narración de Christian Martinoli, Luis García, David Medrano, Omar Villarreal y Jorge Campos.

