Alineaciones CONFIRMADAS del Cruz Azul vs Santos Laguna, partido de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX

El Estadio Banorte abre sus puertas para recibir el último partido de la jornada 7 de este fin de semana en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La Máquina Celeste de la Cruz Azul se verá las caras con Santos Laguna en un duelo en el que pinta favorito el monarca del futbol mexicano para llevarse las tres unidades. Sin embargo, los Guerreros ya sacaron su primer punto en el presente semestre y tratarán de hilar buenos resultados.

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Alineación Cruz Azul



Portero: Kevin Mier

Defensas: Omar Campos, Willer Ditta, Jesús Orozco y Amaury García

Mediocampistas: Charly Rodríguez, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Luka Romero y Rogelio González

Delanteros: Nicolás Ibáñez

Alineación de Santos Laguna



Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Mauricio Cuevas, Efraín Orona, Felipe Sánchez y Jonathan Pérez

Mediocampistas: Aldo López, Diego González, Salvador Mariscal, Ezequiel Bullaude y Kevin Palacios

Delanteros: Luis Gómez

Recuerda que podrás seguir en vivo y gratis el resultado de este partido entre Cruz Azul y Santos Laguna, así como el de los dos partidos de la Leagues Cup 2026 por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. A primera hora, América enfrenta al León por el tercer lugar del certamen binacional y poco después, la gran final entre Rayados de Monterrey y los Diablos Rojos del Toluca en punto de las 7:00 pm.