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Las alineaciones confirmadas del América vs Chivas, Clásico Nacional del Apertura 2026

Conoce las alineaciones confirmadas para el América vs Chivas Clásico Nacional de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

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|X: América

Escrito por: Iván Vilchis

Han dado a conocer las alineaciones confirmadas para el Clásico Nacional, América vs Chivas de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Alineaciones confirmadas América vs Chivas

Así salen los dos equipos para uno de los partidos más importantes del torneo.

Alineación del América

Guillermo Almada decide mandar la siguiente alineación con el objetivo de poder llevarse la victoria luego de perder ante Cruz Azul en la última jornada.

Portero: Cota
Defensas: Lara, Reyes, Borja, Vázquez
Mediocampistas: Zendejas, Cervantes, Cavalcante, Espinoza, Paul Rodríguez
Delanteros: Henry Martín

Alineación de Chivas

Gabriel Milito quiere seguir invicto en Clásicos Nacionales y decidió mandar la siguiente alineación con el objetivo de llevarse los tres puntos.

Portero: José Rangel
Defensas: Campillo, González, Govea, Romo

Mediocampistas: Aguirre, González, Santiago Sandoval, Ledezma Alvarado

Delanteros: Ricardo Marín

Hora de inicio del América vs Chivas

El América vs Chivas es uno de los partidos más llamativos del fin de semana, una rivalidad que siempre llama la atención y que ha registrado varios momentos inolvidables. El encuentro esta programado para iniciar a las 21:15 horas tiempo del centro de México pero se espera que se dispute en punto de las 21:20 horas tiempo del centro de México.

  • América vs Chivas
  • Lugar: Estadio Banorte
  • Fecha: 19 de septiembre del 2026
  • Horario: 21:15 horas tiempo del centro de México.

AQUÍ PUEDES SEGUIR EL AMÉRICA VS CHIVAS CLÁSICO NACIONAL EN VIVO Y GRATIS

Así llegan Chivas y América

Chivas llega como segundo lugar de la tabla con 17 puntos tras 5 vcitorias, 2 empates y 1 derrota en 8 partidos, 15 goles a favor y 6 en contra. Viene de golear 3-0 a Pumas y llega con buen momento.

Por otra parte, América está tercero con 16 puntos tras 5 victorias, 1 empate y 1 derrota en solo 7 juegos, tienen un partido pendiente por disputarse, registran 15 goles anotados y 6 recibidos. Llegan de su primera derrota del torneo al caer 4-3 ante Cruz Azul en el Clásico Joven.

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