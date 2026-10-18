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Alineaciones CONFIRMADAS del León vs América, partido de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX

Guillermo Almada apuesta por Henry Martin junto a Brian Rodríguez en la ofensiva, el español Carlos Álvarez va de titular ante La Fiera.

América León
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Te puede interesar: León vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 17 de octubre, partido de la jornada 12 de la Liga BBVA MX, marcador online

Alineación del León

  • Portero: Óscar García
  • Defensas: Juan Guevara, Iván Moreno, Jhohan Romaña y Salvador Reyes
  • Mediocampistas: Daniel Arcila, Edgar Guerra, Rodrigo Echeverría y José Rodríguez
  • Delanteros: Diber Cambindo y Jesús Lara

Alineación de América

  • Portero: Luis Malagón
  • Defensas: Israel Reyes, Santiago Mingo, Santiago Ramos y Franco Rossano
  • Mediocampistas: Alex Zendejas, Erick Sánchez, Dagoberto Espinoza y Carlos Álvarez
  • Delanteros: Brian Rodríguez y Henry Martin

Recuerda que podrás seguir en vivo el resultado de este cotejo entre el Club León y las Águilas del América por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com, así como lo más destacado de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 y lo sucedido en el mundo deportivo internacional.

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