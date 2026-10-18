Alineaciones CONFIRMADAS del León vs América, partido de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX

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Alineación del León



Portero: Óscar García

Defensas: Juan Guevara, Iván Moreno, Jhohan Romaña y Salvador Reyes

Mediocampistas: Daniel Arcila, Edgar Guerra, Rodrigo Echeverría y José Rodríguez

Delanteros: Diber Cambindo y Jesús Lara

Alineación de América



Portero: Luis Malagón

Defensas: Israel Reyes, Santiago Mingo, Santiago Ramos y Franco Rossano

Mediocampistas: Alex Zendejas, Erick Sánchez, Dagoberto Espinoza y Carlos Álvarez

Delanteros: Brian Rodríguez y Henry Martin

Recuerda que podrás seguir en vivo el resultado de este cotejo entre el Club León y las Águilas del América por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com, así como lo más destacado de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 y lo sucedido en el mundo deportivo internacional.