Alineaciones CONFIRMADAS del León vs América, partido de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX
Guillermo Almada apuesta por Henry Martin junto a Brian Rodríguez en la ofensiva, el español Carlos Álvarez va de titular ante La Fiera.
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Alineación del León
- Portero: Óscar García
- Defensas: Juan Guevara, Iván Moreno, Jhohan Romaña y Salvador Reyes
- Mediocampistas: Daniel Arcila, Edgar Guerra, Rodrigo Echeverría y José Rodríguez
- Delanteros: Diber Cambindo y Jesús Lara
Alineación de América
- Portero: Luis Malagón
- Defensas: Israel Reyes, Santiago Mingo, Santiago Ramos y Franco Rossano
- Mediocampistas: Alex Zendejas, Erick Sánchez, Dagoberto Espinoza y Carlos Álvarez
- Delanteros: Brian Rodríguez y Henry Martin
Recuerda que podrás seguir en vivo el resultado de este cotejo entre el Club León y las Águilas del América por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com, así como lo más destacado de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 y lo sucedido en el mundo deportivo internacional.