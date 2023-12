Alineaciones México vs Colombia | Amistoso internacional

La Selección Mexicana de Jaime ‘Jimmy’ Lozano enfrentará a su similar de Colombia este sábado 16 de diciembre en la cancha del Memorial Coliseum de Los Ángeles. El amistoso internacional será el último compromiso que el combinado nacional dispute en 2023 antes de un próximo año que viene cargado de acción, sobre todo considerando que los aztecas disputarán la Copa América en territorio estadounidense.

Cabe recordar que el técnico ex de Pumas convocó a muchos jóvenes provenientes de la Liga BBVA MX debido a que el juego no se disputa durante Fecha FIFA. Los futbolistas que militan en Europa no hicieron el viaje y tampoco estarán presentes aquellos que jugarán la final entre el América y los Tigres este domingo. Por su parte, los colombianos jugaron recientemente contra Venezuela y también quieren cerrar el año dándole una alegría a su gente.

Capítulo 61 completo: Conocemos a los ganadores | DBUT FC

Te puede interesar: ¡Tom Lockyer sufre un paro cardíaco en pleno encuentro!

El encuentro más reciente de la Selección Mexicana fue contra Honduras en el terreno del Estadio Azteca, aquella noche los mexicanos se impusieron en los penales de manera polémica y así clasificaron al torneo de selecciones más antiguo del mundo. Con la tranquilidad de saberse dentro de la Copa América 2024, ahora Lozano puede concentrarse más en el funcionamiento y no tanto en los resultados, que claramente no dejan de ser importantes.

Los sudamericanos y México se enfrentaron en septiembre de 2022 con marcador favorable a los colombianos por 3-2, también se celebró en Estados Unidos y fue en un amistoso. Entre los hombres que destacan en la convocatoria de los rivales se encuentran el portero David Ospina y el delantero Diber Cambindo, que juega con el Cruz Azul.

Alineaciones del México vs Colombia | Amistoso Internacional

Así alinearán México y Colombia:

México: Antonio Rodríguez; Ricardo Chávez, Alexis Peña, Jesús Orozco, Brian García; Omar Govea, Rodrigo López, Dieter Villalpando, César Huerta, Jordi Cortizo; Guillermo Martínez

Colombia: David Ospina; Juan David Mosquera, Andrés Reyes, Brian Vera, Samuel Velásquez, Jorman Campuzano, Sebastián Gómez, Daniel Ruiz, Ian Carlo Poveda, Roger Martínez, Juan Camilo Hernández