Alineaciones confirmadas Puebla vs Chivas | Repechaje

Ya tenemos definidos tres encuentros para los cuartos de final de la Liguilla del torneo Apertura 2022: Monterrey vs Cruz Azul, Pachuca vs Tigres y Santos vs Toluca. Ahora, Puebla vs Chivas buscarán el último boleto para enfrentar al América.

La Franja recibirá al Rebaño Sagrado en el Estadio Cuauhtémoc de la Angelópolis, donde nos espera un gran choque, ya que en sus últimos seis enfrentamientos hay dos victorias por bando y dos empates.

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron en el repechaje, los camoteros se llevaron el triunfo en penales el pasado mes de noviembre en 2021. Acá te dejamos las alienaciones confirmadas del encuentro

Alineación confirmada de Puebla

Portero: Anthony Silva.

Defensas: Maximiliano Araujo, Israel Reyes, Gastón Silva, Lucas Jacques, Emilio Martínez.

Mediocampistas: Diego de Buen, Federico Mancuello, Jordi Cortizo, Omar Fernández.

Delantero: Martín Barragán.

¡ONCE CABRONES, ONCE ENFRANJADOS QUE PONDRÁN IDENTIDAD PUEBLA DESDE EL 1'!🔥🔵



¡VAMOS JUNTOS POR ESE 🎟!👊🏻 HOY, LA HISTORIA LA REPETIMOS, JUNTOS😎



RT si #LaFranjaNosUne🎽 y juntos haremos la mejor birria de la Angelópolis🐐 pic.twitter.com/zhGt8JD14M — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) October 9, 2022

Alineación confirmada de Chivas

Portero: Miguel Jiménez.

Defensas: Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Luis Olivas, Jesús Sánchez, Cristian Calderón.

Mediocampistas: Isaac Brizuela, Fernando Beltrán, Sergio Flores.

Delanteros: Alexis Vega, Roberto Alvarado.

