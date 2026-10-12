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Alineaciones CONFIRMADAS del Pumas vs Cruz Azul, partido de la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX

Duelo entre dos gigantes del futbol mexicano y que fue la final del Clausura 2026, ambos clubes van con lo mejor disponible en busca de las tres unidades.

Pumas Cruz Azul
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Partido que da más de tres puntos en el calendario, compromiso que se tacha en el calendario antes de que inicie el certamen. Los Pumas de la UNAM reciben a la Máquina Celeste de la Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario en un cotejo con cuentas pendientes. Universidad Nacional va con lo mejor de su repertorio en busca de las tres unidades que lo metan de lleno a la pelea por zona de liguilla.

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Del otro lado, los pupilos de Joel Huiqui están en zona de liguilla directa y querrán el triunfo en lo que fue su casa hace unos meses y justamente en la que consiguieron la décima estrella. Por parte del equipo del Pedregal, Juninho y Robert Morales van al frente, mientras que, serán Charly Rodríguez y Agustín Palavecino los que se encarguen de la creatividad celeste.

Alineación de Pumas

  • Portero: Keylor Navas
  • Defensas: Pablo Bennevendo, Ruben Duarte, Nathan Silva y Rodrigo López
  • Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, César Huerta, Uriel Antuna y Pedro Vite
  • Delanteros: Robert Morales y Juninho

Alineación de Cruz Azul

  • Portero: Kevin Mier
  • Defensas: Omar Campos, Willer Diita, Jesús Orozco y Jorge Rodarte
  • Mediocampistas: Erik Lira, Agustín Palavecino, Charly Rodríguez y Jéremy Márquez
  • Delanteros: Gabriel Fernández y Nico Ibáñez

Recuerda que el próximo viernes 16 de octubre tenemos una cita para vivir una edición más del siempre inigualable Viernes Botanero. Los Potros de Hierro del Atlante recibirán en punto de las 8:50 pm al Club Universidad Nacional en un duelo entre clubes con mucha historia en nuestro futbol. Este partido lo podrás disfrutar TOTALMENTE EN VIVO Y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

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