Alineaciones CONFIRMADAS del Rayados de Monterrey vs Cruz Azul, partido de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX

Rayados de Monterrey y Cruz Azul se verán las caras desde la Sultana del Norte en un duelo sumamente atractivo en la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Dos de las nóminas más altas del circuito nacional chocarán en el Gigante de Acero con la firme intención de sacar las tres unidades y mantenerse en la parte alta de la tabla general.

De momento, los pupilos de Joel Huiqui son cuartos de la tabla general y una victoria los podría subir hasta el segundo lugar dependiendo de los resultados de otros partidos. Por otro lado, a Matías Almeyda y sus pupilos les urge el triunfo para meterse de lleno a la pelea por zona de liguilla.

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Alineación de Rayados de Monterrey



Portero: Esteban Andrada

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán y Daniel Aceves

Mediocampistas: César Garza, Luca Orellano, Jesús Corona, Olíver Torres y Orbelín Pineda

Delanteros: Lucas Ocampos y Hugo Cuypers

Alineación de Cruz Azul



Portero: Kevin Mier

Defensas: Omar Campos, Willer Ditta, Jesús Orozco y Gonzalo Piovi

Mediocampistas: Erik Lira, Agustín Palavecino, Jéremy Márquez, Charly Rodríguez y José Paradela

Delantero: Gabriel Fernández

Cabe recordar que, Huiqui no podrá contar ni en el banquillo con Carlos Rodolfo Rotondi ni con Amaury García (ambos por molestias físicas) por lo que tendrá que jugarse el compromiso con una primera línea 'parchada'. Por sí fuera poco, Gabriel Fernández recibe la confianza para ser titular, ganándole el puesto a Nico Ibáñez y Cristián Eberé.