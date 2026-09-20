Rayados de Monterrey vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 19 de septiembre, partido de la jornada 9 de la Liga BBVA MX, marcador online

Choque de titanes en la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 desde la Sultana del Norte. Rayados de Monterrey abrirá las puertas de su casa para recibir al Cruz Azul en un duelo de pronóstico reservado. Los pupilos de Matías Almeyda vienen de empatar sin goles en el Clásico Regio ante Tigres, mientras que, la Máquina Celeste no pudo levantar la Campeones Cup en Miami, por lo que tratará rápidamente de volver a la senda del triunfo y que su caída en La Florida quede en el anecdotario.

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Alineación de Rayados de Monterrey



Portero: Esteban Andrada

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán y Daniel Aceves

Mediocampistas: César Garza, Luca Orellano, Jesús Corona, Olíver Torres y Orbelín Pineda

Delanteros: Lucas Ocampos y Hugo Cuypers

Alineación de Cruz Azul