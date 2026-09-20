Rayados de Monterrey vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 19 de septiembre, partido de la jornada 9 de la Liga BBVA MX, marcador online
El Gigante de Acero será testigo de un choque entre dos clubes que aspiran al título del Apertura 2026, la Máquina buscará recuperar sensaciones tras su derrota en Miami.
Choque de titanes en la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 desde la Sultana del Norte. Rayados de Monterrey abrirá las puertas de su casa para recibir al Cruz Azul en un duelo de pronóstico reservado. Los pupilos de Matías Almeyda vienen de empatar sin goles en el Clásico Regio ante Tigres, mientras que, la Máquina Celeste no pudo levantar la Campeones Cup en Miami, por lo que tratará rápidamente de volver a la senda del triunfo y que su caída en La Florida quede en el anecdotario.
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Alineación de Rayados de Monterrey
- Portero: Esteban Andrada
- Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán y Daniel Aceves
- Mediocampistas: César Garza, Luca Orellano, Jesús Corona, Olíver Torres y Orbelín Pineda
- Delanteros: Lucas Ocampos y Hugo Cuypers
Alineación de Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Omar Campos, Willer Ditta, Jesús Orozco y Gonzalo Piovi
- Mediocampistas: Erik Lira, Agustín Palavecino, Jéremy Márquez, Charly Rodríguez y José Paradela
- Delantero: Gabriel Fernández