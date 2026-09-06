Alineaciones CONFIRMADAS de Tigres vs Necaxa, partido de la jornada 7 del Apertura 2026

Partido bravo desde suelo regiomontano para los Tigres de la UANL, el club comandado por Víctor Manuel Vucetich se verá las caras con los Rayos del Necaxa con la urgencia de sacar el triunfo. De momento, los 'felinos' solo tienen cinco puntos en lo que va del certamen y saben que si siguen dejando escapar unidades, la zona de liguilla cada vez se verá más lejos.

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Para este compromiso, el 'Rey Midas' no se guarda nada desde el inicio y va con Juan Manuel Brunetta como volante, Diego Lainez en una de las bandas y el siempre confiable Nahuel Guzmán en el arco. Del lado hidrocálido, Varini confiará en Julián Carranza como ariete y con Agustín Oliveros como escudo en la central.

Alineación de Tigres



Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Alan Franco, Fernando Ordoñez, Joaquim y Jesús Garza

Mediocampistas: Juan Brunetta, Diego Lainez, Romulo y Henrique

Delanteros: Ricardo Monreal y Rodrigo Aguirre

Alineación de Necaxa



Portero: Luis Jiménez

Defensas: Agustín Oliveros, Kaiky, Mauro Zaleta y Raúl Martínez

Mediocampistas: Lorenzo Faraveli, Owen González, Pedro Pedraza y Matías Espíndola

Delanteros: Julián Carranza y Javier Ruíz

Jornada 7 del Apertura 2026 al momento

Viernes



Juárez 0-2 Pachuca (vie 4 sep) — Goles de Salomón Rondón (52') y Alán Bautista (99').



Sábado 5 de septiembre



San Luis vs Chivas — 17:00

Tigres vs Necaxa — 19:00

Atlas vs Atlante — 21:00



Domingo 6 de septiembre



Cruz Azul vs Santos — 19:00 / 21:00 (según canal)

Aplazados de la Jornada 7



Pumas vs León — jueves 10 de septiembre, 21:00

Puebla vs Toluca — martes 15 de septiembre

América vs Xolos — miércoles 28 de octubre

Querétaro vs Monterrey — sábado 14 de noviembre

Cabe destacar que, a pesar de que las Águilas del América no jugarán este fin de semana en la Liga MX, el cuadro de Guillermo Almada dormirá como líder por una semana más gracias a sus 16 unidades conseguidas.