Necaxa vs Pachuca, alineaciones de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Este viernes 3 de octubre de 2025, a las 19:00 horas tiempo del centro de México, se enfrentan Necaxa vs Pachuca en el Estadio Victoria para la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y ambos equipos ya dieron a conocer sus alineaciones para el encuentro.

Alineaciones confirmadas Necaxa vs Pachuca

Alineación de Necaxa

Fernando Gago manda la siguiente alineación para poder retomar la senda del triunfo al no tener los resultados esperado por la afición.

Portero: Unsain

Defensas: Jacob, Calderón, Rossano y Lara

Mediocampistas: Ante, Palavecino, Rojas y Rodríguez

Delanteros: Cambando y Badaloni

Alineación de Pachuca

Jaime Lozano ha decidido mandar el siguiente once inicial para disputar el encuentro buscando sumar su segundo victoria de forma consecutiva.

Portero: Moreno

Defensas: Barreto, Aceves, Dos Santos y García,

Mediocampistas: Pedraza, Bautista e Idrissi

Delanteros: Valencia, Quiñones y Robert Nunes

Así puedes ver EN VIVO y GRATIS el Necaxa vs Pachuca

El partido de Necaxa vs Pachuca lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS en el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. Con la narración y análisis de Luis García, Carlos ‘Warrior’ Guerrero, Jesús Joel Fuentes, Francisco Chacón y Mauricio Gutierrez.

Así llegan Necaxa y Pachuca

Los Rayos, marchan en el 15° lugar con 9 puntos al registrar dos victorias, tres empates y 6 derrotas. El equipo del Necaxa llega de derrota 3-2 ante Atlas en su último partido y acumula dos derrotas de forma consecutiva.

Por otra parte, Pachuca, ocupa el octavo lugar de la tabla con 17 puntos con cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas. Los tuzos llegan de vencer 2-1 al Atlético de San Luis, por lo que buscarán su segunda victoria.