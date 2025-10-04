deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Necaxa vs Pachuca, alineaciones de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Conoce las alineaciones confirmadas para el Necaxa vs Pachuca de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Necaxa Apertura 2025 Liga MX
Iván Vilchis
Liga MX
Compartir

Este viernes 3 de octubre de 2025, a las 19:00 horas tiempo del centro de México, se enfrentan Necaxa vs Pachuca en el Estadio Victoria para la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y ambos equipos ya dieron a conocer sus alineaciones para el encuentro.

Te puede interesar: Necaxa vs Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025, HOY viernes 3 de octubre; marcador online

Alineaciones confirmadas Necaxa vs Pachuca

Alineación de Necaxa

Fernando Gago manda la siguiente alineación para poder retomar la senda del triunfo al no tener los resultados esperado por la afición.

Portero: Unsain
Defensas: Jacob, Calderón, Rossano y Lara
Mediocampistas: Ante, Palavecino, Rojas y Rodríguez
Delanteros: Cambando y Badaloni

Alineación de Pachuca

Jaime Lozano ha decidido mandar el siguiente once inicial para disputar el encuentro buscando sumar su segundo victoria de forma consecutiva.

Portero: Moreno
Defensas: Barreto, Aceves, Dos Santos y García,

Mediocampistas: Pedraza, Bautista e Idrissi

Delanteros: Valencia, Quiñones y Robert Nunes

Así puedes ver EN VIVO y GRATIS el Necaxa vs Pachuca

El partido de Necaxa vs Pachuca lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS en el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. Con la narración y análisis de Luis García, Carlos ‘Warrior’ Guerrero, Jesús Joel Fuentes, Francisco Chacón y Mauricio Gutierrez.

VER AQUI EN VIVO NECAXA VS PACHUCA

Así llegan Necaxa y Pachuca

Los Rayos, marchan en el 15° lugar con 9 puntos al registrar dos victorias, tres empates y 6 derrotas. El equipo del Necaxa llega de derrota 3-2 ante Atlas en su último partido y acumula dos derrotas de forma consecutiva.

Por otra parte, Pachuca, ocupa el octavo lugar de la tabla con 17 puntos con cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas. Los tuzos llegan de vencer 2-1 al Atlético de San Luis, por lo que buscarán su segunda victoria.

Necaxa
Pachuca
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

×
×