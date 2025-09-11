La SORPRESA que prepararía América para el Clásico Nacional

América se verá las caras una vez más con las Chivas en una la edición del Clásico Nacional en el Torneo Apertura 2025. Para este compromiso, los actuales subcampeones del futbol mexicano tendrían una ‘sorpresa’ guardada; la titularidad del francés Allan Saint Maximin.

Por primera vez en fase regular podríamos ver al ex jugador del Al-Ahli como titular en las Águilas del América tras dos partidos como suplente pero con anotación. Cabe recordar que, el ariete francés se estrenó como romperredes en su debut ante el Atlas de Guadalajara y después anotó en la victoria azulcrema contra los Tuzos del Pachuca. Por si fuera poco, Saint Maximin también se hizo presente en el marcador en la derrota 1-3 ante el DC United en partido amistoso de la pasada fecha FIFA.

Regresa Henry Martin

Las buenas noticias no se detienen en Coapa y es que el delantero mexicano ya estaría disponible por si lo requiere el director técnico Andre Jardine. Con ello, la ‘Bomba’ se une a la larga lista de ofensivos que podría usar el brasileño en el Clásico Nacional; Alejandro Zendejas viene de anotar gol con Estados Unidos, Brian Rodríguez fue titular con Uruguay en el triunfo contra Perú al igual que Rodrigo Aguirre y la ‘Pantera’ Zuñiga querrá hacerse un lugar en el 11 estelar.

Finalmente, el equipo azulcrema querrá sacar las tres unidades y el honor del Clásico Nacional que lo catapultaría a la cima general de la tabla de clasificación con 20 unidades a espera de lo que suceda con Rayados de Monterrey en su duelo contra Gallos Blancos de Quéretaro.