Los partidos de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV AZTECA

La Jornada 8 del torneo mexicano arranca este viernes 12 de septiembre con juegos agendados que llaman mucho la atención y que se celebran en el marco de las fiestas patrias.

En la agenda de esta fecha, TV Azteca Deportes transmite un par de juegos. Como es una tradición, el Viernes Botanero se roba los reflectores para arrancar con mucha pasión y euforia, con el juego de Mazatlán en contra de los Pumas; y el sábado 13 de septiembre Tigres recibe a León en el Volcán.

Mazatlán vs Pumas, abriendo el fin de semana con el Viernes Botanero

El equipo de Mazatlán que está en el escalón 12 del torneo recibe en el Encanto, al cuadro universitario que visita el puerto llegando en el décimo escalón de la tabla del Apertura 2025 de la Liga MX.

Mazatán, luego de siete juegos, ha sumado seis puntos y Pumas en cambio tiene nueve unidades por lo que este juego puede despegar con victoria al equipo de Efraín Juárez y en cambio para los cañoneros pueden igualar a su rival en la suma de puntos.

Este encuentro lo podrás disfrutar desde las 8:50 de la noche, el viernes 12 de septiembre, a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

Tigres mide fuerzas ante León

El equipo de Pizarro y los esmeraldas regresan tras el parón por fecha FIFA. El cuadro local en esta fecha 8 está en el cuarto sitio con 13 puntos y un partido pendiente; cuatro victorias, un empate y una derrota acompañan el camino de los felinos.

León por su parte tiene 10 puntos en este Apertura 2025, tras ganar tres juegos, empatar uno y perder tres compromisos.