Almada critica a Diego Cocca por no llamar a ‘Chofis’ López

De nueva cuenta, José Eduardo López ‘La Chofis’ fue determinante en un triunfo del Pachuca; esta vez, contra el América, pero nada quita que no fue considerado por Diego Cocca en su primera convocatoria como entrenador de la Selección Mexicana. Y Guillermo Almada, el director técnico de los Tuzos, hizo una crítica al respecto.

“No quiero crear polémica, pero soy honesto y sí me sorprendió un poco (que no lo llamara) por el nivel que ha mostrado la ‘Chofis’. Si hay un partido donde se pueden probar dudas que puede tener, es con Surinam, no con Argentina o Alemania, que debe tener más certeza”, dijo en conferencia, al término del choque con las Águilas.

El uruguayo hizo énfasis en los méritos que ha hecho el exfutbolista de las Chivas, pero no restó crédito a quienes sí recibieron el llamado para representar al México en la próxima Fecha FIFA.

“‘Chofis’ viene jugando bien, haciendo goles; arrastra un problema en el tobillo, pero es un jugador muy importante. Hay otros en gran nivel, que seguramente tendrán participación en un futuro. Si hay algo en lo que no convenció al entrenador, debe tratar de mejorarlo y mejorar ese buen nivel para que le genere situaciones en un futuro”, analizó.

La primera lista oficial de Diego Cocca con la Selección Mexicana

Almada aplaude el desempeño de Pachuca

Almada aplaudió a los futbolistas que comanda y destacó lo hecho en condición de visitante. Aclaró que valora la victoria por el nivel del adversario, pero no por el peso del escudo.

“Un triunfo importante, precisábamos levantarnos de los partidos anteriores, habíamos jugado muy bien y erramos muchas situaciones. Era un partido importante para nosotros, siempre es una motivación jugar en el Estadio Azteca, pero no tiene nada de especial. Son tres puntos valiosos con un rival de mucha jerarquía”, apuntó.

Y con respecto a lo realizado por su equivalente en el conjunto de Coapa, concluyó: “El trabajo del ‘Tano’ no se hace menos por una derrota. Hoy hicimos una demostración muy valiosa que nos posibilitó llevarnos los tres puntos”.

