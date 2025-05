Tras caer ante el América, el futuro de Almada en Pachuca es incierto

El director técnico del Pachuca, Guillermo Almeida, habló ante los micrófonos y las cámaras, una vez que finalizó el partido de vuelta de los cuartos de final contra el América, en el que los Tuzos finalizaron su participación dentro de Clausura 2025, tras caer por un marcador de 2-0.

“Lo primero, felicitar al América por el pase, hay tristeza, cometimos algún error defensivo, no pudimos concretar, salvó Malagón, el palo, pero, en definitiva, me voy conforme con la entrega, la disposición y los jóvenes, no con el desenlace, bueno, creo que ahí estuvo la diferencia, la efectividad de ellos y la poca que tuvimos nosotros”, dijo en conferencia.

Almada dirigirá a Pachuca en el Mundial de Clubes

Aunque es un hecho que el timonel uruguayo se mantendrá con la institución hidalguense, al menos, durante el próximo Mundial de Clubes, se ha convertido en una opción para las directivas tanto de las Chivas como del Cruz Azul y, cuando se le preguntó al respecto, optó por no fijar una postura.

“Creo que mi futuro no es trascendente en este momento, lo importante es el desafío que tenemos por delante, tratar de recuperarnos, más allá de nuestro futuro, después del Mundial, insisto, después de eso, que nos pondrá en una preparación importante, buscar un refuerzo, lo importante es eso, no tanto mi futuro”, expresó,

El estratega uruguayo piensa en el futuro del Pachuca

Almada, quien es el estratega más longevo de la Liga BBVA MX y ya sabe lo que es coronarse con el Pachuca, hizo referencia a los potenciales refuerzos que buscará para la justa de verano y al perfil que ha delineado para integrar elementos a una plantilla que destaca por su juventud.

“Seguramente uno busca un equilibrio, con jugadores de experiencia, tenemos muchos jóvenes, los más maduros no están, vamos pensando en el Mundial, queremos competir y manejar los partidos de otra manera, es lo que nos cuesta, debemos de buscar algo. Tenemos definidos lo que carecemos y lo que tenemos; desde mi punto de vista, estábamos enfocados en la resolución de la Liguilla, ahora se lo comunicaremos a la directiva, después veremos quienes llegan, la posibilidad de esos refuerzos que nos faltan”, concluyó.

