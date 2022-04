Almeyda revela fuerte pelea con Amaury Vergara; ¡terminaron llorando!

El nombre de Matías Almeyda ha sonado mucho en la Liga BBVA MX, pues la afición de Chivas lo quiere de regreso; pese a que es una opción viable, las historias en torno al ‘Pelado’ también salen a la luz, pues incluso se reveló una fuerte pelea con Amaury Vergara que terminó en lágrimas.

Almeyda fue el último técnico que llevó a Chivas a lo más alto en el futbol mexicano, pues a su mando alcanzaron un título de Liga BBVA MX, otro de Copa MX y la Concachampions, misma que los llevó al Mundial de Clubes.

La pelea entre Almeyda y Amaury Vergara

En entrevista a un medio nacional, el técnico argentino reveló que tuvo un fuerte careo con el dueño de las Chivas, momento que tuvo lugar previo a la Final de la Concachampions de 2018, donde ambos se dijeron de todo, se hirieron, lloraron y después salieron abrazados.

“Discutimos, como discute la gente. Terminamos llorando los dos ese día, terminamos en llanto los dos porque la conversación fue muy fuerte y después nos sinceramos de una manera que estábamos perjudicando a una familia en esa conversación, salimos del lugar abrazados”, dijo Matías Almeyda sobre Vergara.

En medio de dicha bronca le preguntaron a Matías Almeyda si la situación no había llegado a los golpes o algo más, pues aunque siempre se vio como un hombre sereno y calmado, tiene un carácter fuerte; esta fue su respuesta.

“¿La situación no pasó a mayores? ¿No llegaron a algo más?”, preguntó el periodista. “No, no hubo nada más”, respondió Matías Almeyda.

El técnico argentino hoy en día se mantiene en las filas del San José Earthquakes en la MLS, donde se especula que pronto podría volver a México, ya que lo quieren en Chivas y el ‘Pelado’ no vería con malos ojos estar de nueva cuenta en Guadalajara.