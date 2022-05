Alpha cerrada del nuevo juego de Warner Brothers Multiversus confirmada

Sé ha revelado un alfa cerrada de Multiversus en la que se nos permitirá ver, disfrutar y por supuesto jugar esta nueva propuesta de Player First Games y Warner Brothers, a diferencia de muchas betas y alfas que suelen dar un muy breve tiempo de acceso, esta alpha cerrada nos otorgará 9 días para experimentar, probar y convencernos de que es una buena adquisición este título y si merece formar parte de nuestra biblioteca de videojuegos favoritos.

MultiVersus - Tráiler de Revelación y gameplay del videojuego

¿Qué tipo de juego es <b>Multiversus</b>?

En palabras de los propios desarrolladores y distribuidores, Multiversus es un juego de peleas de plataforma, con un elenco de personajes icónicos y universos legendarios, MultiVersus contará con varios modos de juego en línea, incluyendo un formato de equipo 2 vs 2, partidas 1 vs. 1 y Batalla campal de 4 jugadores, además de contenido de temporada que se lanzará próximamente, por lo que el modo de juego será un tanto familiar a super smash bros ultimate, playstation all-stars battle royale, nickelodeon all star brawl, entre otros.

La alpha cerrada nos permitirá experimentar con varios personajes icónicos, mapas y modos de juego diferentes tales como:

-Personajes: Batman, Superman, Wonder Woman y Harley Quinn (DC); Shaggy (Scooby-Doo); Bugs Bunny (Looney Tunes); Arya Stark (Juego de Tronos); Jake el perro, Finn el humano (Hora de aventuras); Steven Universe y Granate (Steven Universe); Tom jerry; y una extraordinaria criatura original llamada Reindog.

-Mapas: The Batcave (DC), Tree Fort (Adventure Time), Scooby’s Haunted Mansion (Scooby-Doo), Trophy’s EDGE, Trophy’s EDGE 2, Classic 3 Platform y Training Room.

-Modos: modo cooperativo basado en equipos 2 contra 2, partidas 1 contra 1, todos contra todos para 4 jugadores y The Lab (modo de práctica)

Multiversus estará en la mayoría de consolas, tanto en la nueva generación como en las anteriores, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 y PC, podrán entrar a la batalla y disfrutar de una de las batallas más caóticas entre películas y caricaturas.

Si estás interesado en sumarte y ser parte de las primeras personas en probar esta nueva propuesta, aqui mismo te dejamos el link para que puedas registrarte, solo apurate por que ya no queda mucho tiempo.