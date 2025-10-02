deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

A la altura de Pelé y Ronaldo: el récord que alcanzó Gilberto Mora

Con apenas 16 años, Gilberto Mora ya iguala marcas de Pelé y Ronaldo tras su actuación en el Mundial Sub-20; conoce su récord y sus logros más destacados

El récord que consiguió Gilberto Mora con México
TV Azteca
El récord que consiguió Gilberto Mora con México
Rodrigo Acuña
Selección Azteca
Compartir

Gilberto Mora es la gran sensación de México en el Mundial Sub-20 de Chile 2025. El canterano de Xolos de Tijuana no solo es el jugador más diferencial de la plantilla, sino que además, con su doblete ante España , alcanzó un récord histórico que lo pone a la altura de leyendas como Pelé y Ronaldo Nazario.

Con sus dos goles frente a España llegó a 7 tantos oficiales a los 16 años, algo que muy pocos futbolistas han conseguido. Con estos números, Gilberto Mora se encuentra cuarto en la lista, siendo superado solo por Pelé, Lukaku y Ronaldo Nazario. Pese al empate contra los españoles, México aún necesita asegurarse la clasificación contra Marruecos .

Gilberto Mora destaca con México en el Mundial Sub-20
@miseleccionsubs / X
Gilberto Mora destaca con México en el Mundial Sub-20

Como si fuese poco, el juvenil de México igualó la marca que registró Lamine Yamal en el año 2024 con el FC Barcelona, pues el español también acumula 7 goles mientras tenía 16 años de edad. Sin lugar a dudas, el futuro de Mora parece ser maravilloso y buscará seguir escribiendo su historia con la Selección Mexicana juvenil en este Mundial Sub-20.

TE PUEDE INTERESAR:

El impacto de Mora no solo se limita a sus goles. En México ya lo comparan con históricos delanteros juveniles, y varios clubes europeos estarían siguiendo de cerca su evolución en el Mundial Sub-20. De mantener este nivel, es probable que el canterano de Tijuana dé el salto al fútbol del Viejo Continente en los próximos años.

Los 5 jugadores con más goles con 16 años

  1. Pelé (Brasil): 41 goles con Santos en 1957
  2. Lukaku (Bélgica): 19 goles con Anderlecht en 2010
  3. Ronaldo Nazario (Brasil): 12 goles con Cruzeiro en 1993
  4. Gilberto Mora (México): 7 goles con Tijuana
  5. Lamine Yamal (España): 7 goles con Barcelona

Los títulos que acumula Gilberto Mora con 16 años

A pesar de que su carrera recién está iniciando, el futbolista de los Xolos ya cuenta con un título de suma importancia en su palmarés: la Copa Oro de la CONCACAF 2025. En aquella final, México se enfrentó a Estados Unidos y logró el título gracias a los goles de Raúl Jiménez y Edson Álvarez (descontó Chris Richards).

Gilberto Mora fue titular en aquel partido, jugando un total de 75 minutos con 44 toques realizados. Lo cierto es que el joven de 16 años fue importante para México a lo largo de todo el torneo, equipo que logró levantar su copa número 13 tras vencer a los estadounidenses en el NRG Stadium de Houston.

Selección Mexicana
Curiosidades del deporte
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
GOL Seleccion MX (1).jpg
Selección Azteca
¡Golazo de México! Raúl Jiménez definió como los grandes ante Corea del Sur
Minis + Marcador (1).jpg
Selección Azteca
¡Raúl Jiménez avisa! Primera llegada peligrosa ante Corea | México vs Corea
×
×