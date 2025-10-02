A la altura de Pelé y Ronaldo: el récord que alcanzó Gilberto Mora

Gilberto Mora es la gran sensación de México en el Mundial Sub-20 de Chile 2025. El canterano de Xolos de Tijuana no solo es el jugador más diferencial de la plantilla, sino que además, con su doblete ante España , alcanzó un récord histórico que lo pone a la altura de leyendas como Pelé y Ronaldo Nazario.

Con sus dos goles frente a España llegó a 7 tantos oficiales a los 16 años, algo que muy pocos futbolistas han conseguido. Con estos números, Gilberto Mora se encuentra cuarto en la lista, siendo superado solo por Pelé, Lukaku y Ronaldo Nazario. Pese al empate contra los españoles, México aún necesita asegurarse la clasificación contra Marruecos .

@miseleccionsubs / X Gilberto Mora destaca con México en el Mundial Sub-20

Como si fuese poco, el juvenil de México igualó la marca que registró Lamine Yamal en el año 2024 con el FC Barcelona, pues el español también acumula 7 goles mientras tenía 16 años de edad. Sin lugar a dudas, el futuro de Mora parece ser maravilloso y buscará seguir escribiendo su historia con la Selección Mexicana juvenil en este Mundial Sub-20.

Pocos futbolistas han marcado

más de 6 goles a los 16 años:



🇧🇷 Pelé ⚽️41 Santos (1957)



🇧🇷 Ronaldo ⚽️12 Cruzeiro (1993)



🇧🇪 Lukaku ⚽️19 Anderlecht (2010)



🇲🇽 Gil Mora ⚽️7 Xolos (2025)



🇪🇸 Lamine Yamal ⚽️7 Barcelona (2024) pic.twitter.com/Jlts2iBDui — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) October 1, 2025

El impacto de Mora no solo se limita a sus goles. En México ya lo comparan con históricos delanteros juveniles, y varios clubes europeos estarían siguiendo de cerca su evolución en el Mundial Sub-20. De mantener este nivel, es probable que el canterano de Tijuana dé el salto al fútbol del Viejo Continente en los próximos años.

Los 5 jugadores con más goles con 16 años

Pelé (Brasil): 41 goles con Santos en 1957 Lukaku (Bélgica): 19 goles con Anderlecht en 2010 Ronaldo Nazario (Brasil): 12 goles con Cruzeiro en 1993 Gilberto Mora (México): 7 goles con Tijuana Lamine Yamal (España): 7 goles con Barcelona

#Sub20 | El primero de Gil Morita ante 🇪🇸 cuadro por cuadro. 🙌🏻⚽️



No digan nada, solo disfrútenlo. 🤩🥹🔝#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/eq8tIaeR1O — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 2, 2025

Los títulos que acumula Gilberto Mora con 16 años

A pesar de que su carrera recién está iniciando, el futbolista de los Xolos ya cuenta con un título de suma importancia en su palmarés: la Copa Oro de la CONCACAF 2025. En aquella final, México se enfrentó a Estados Unidos y logró el título gracias a los goles de Raúl Jiménez y Edson Álvarez (descontó Chris Richards).

Gilberto Mora fue titular en aquel partido, jugando un total de 75 minutos con 44 toques realizados. Lo cierto es que el joven de 16 años fue importante para México a lo largo de todo el torneo, equipo que logró levantar su copa número 13 tras vencer a los estadounidenses en el NRG Stadium de Houston.