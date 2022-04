Promesa de Rayados tiene a Cristiano Ronaldo como su modelo a seguir

Alfonso Alvarado es una de las promesas de la cantera de Rayados que empieza a levantar la mano este torneo como una opción al ataque y quien reconoce que tiene a Cristiano Ronaldo como uno de sus modelos a seguir.

Jugadores de los que busca aprender

El “Platano”, como también es conocido, estuvo en conferencia de prensa este martes y habló sobre cuáles delanteros son sus referentes en los que se fija y busca aprenderles.

“Tengo muchos jugadores que se me hacen fantásticos, aquí en el club está el máximo goleador y es un placer jugar y entrenar con él. Fuera de aquí, no me veo como él, pero me gusta su trabajo, que es Cristiano, lo he visto como pequeño y me ha gustado su mentalidad, que es de otro nivel”, comentó.

Promesa a futuro

Alvarado se ha convertido en uno de los revulsivos del Monterrey en este torneo, al entrar de cambio en seis juegos y ya registrar un gol con los pocos minutos que tiene en el campo.

Además está aprovechando la ausencia de Rogelio Funes Mori para tener un lugar en la ofensiva del equipo que dirige Víctor Manuel Vucetich.

Su deseo de titularidad

“La verdad es que cualquier jugador quiere ser titular, estamos trabajando para ello, para cuando llegue la posibilidad aprovecharla. El equipo está para grandes cosas, siempre peleamos en todos los torneos, esperamos que sea así y vamos intentar tener un buen papel en el torneo”, apuntó.

MEXSPORT

El “Platano” podría aparecer en el partido de los Rayados de este miércoles ante el Toluca, duelo pendiente de la Jornada 4 de la Liga BBVA MX, con el que podrían subir varias posiciones en la clasificación en caso de una victoria.

“Sabemos que no va a ser un partido fácil, hay que trabajarlo ir a proponer, ir a ganar, ir por los tres puntos para seguir avanzando en la tabla que es lo que queremos. Hay que dar lo mejor de cada uno”, finalizó.