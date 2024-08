Álvaro Fidalgo explota tras rumores de su posible salida del América

El pasado sábado 17 de agosto del 2024, el conjunto del América terminó quedando eliminado de la Leagues Cup ante Colorado Rapids en la tanda de penales al perder 9-8. Con su eliminación, Álvaro Fidalgo salió a dar la cara en la zona mixta.

El mediocampista del club, detalló molesto que se merecían mucho más en el encuentro, no debían llegar a penales y era aprovechar las jugadas claras que tuvieron en los 90 minutos. Además, se tomó el momento para hablar sobre todos los rumores que lo han puesto fuera del América.

¡Gol de Aleksandar Mitrovic! Al-Nassr 2-1 Al Hilal | Final de Supercopa Saudí

Te puede interesar: OFICIAL: La Liga MX no tiene representantes en las semifinales de la Leagues Cup

¿Se va o se queda Álvaro Fidalgo en el América?

En la zona mixta, Álvaro fue cuestionado por su futuro y detalló que es seguir en el equipo de Coapa y que son rumores que lo ponen todo rato fuera del América para ganar visitas y likes desde hace varios meses.

“Yo sigo aquí, no me ves, acabo de jugar, acabo de perder unos cuartos de final con el club. Sabes que pasa es que nosotros los jugadores muchas veces no podemos salir a hablar o salir a decir ciertas cosas. Lo que pasa es que se genera desde hace muchísimos meses, me ponen todo rato fuera del club, crean una novela al final con esto, sólo para vender, para ganar likes, generar visitas, para uno y otro desde hace meses y meses y meses”.

Agregó que es algo difícil porque él no puede salir a decir nada sobre estos temas y se genera una novela que no le hace gracia a él.

“Al final es una putada porque al final como yo no puedo salir a decir nada porque no me puedo meter en esas cosas ni nada, al final eso lo que genera es crear una novela que no hace gracia, ni hace gracia a los aficionados, ni hace gracia a mí, ni hace gracia a nadie”.

Por último, explicó que es un tema serio el poder ser fichado por otro club, pero reveló que por el momento sigue en América a pesar de no saber lo que pase en las siguientes semanas y que es un tema que deben de hablarlo con el club.

“Es un tema serio como puede ser un fichaje a otro club, se convierte al final en algo que empiezan a crear todo rato. Llevan así, desde marzo, abril, mayo junio. Igual que como se nos critica a los futbolistas, lo siento pero tengo que mandar esa crítica, al menos así es aquí. Así que nada, sigo firme aquí, no sé lo que pase en estas semanas o no, habrá que hablarlo con el club, pero yo sigo firme aquí, ya saben lo que es el club para mí y nada, jodido por lo de hoy, sin duda”.

La figura, la sorpresa y la decepción: Leagues Cup

Te puede interesar: VIDEO: Así fue el doblete de Santiago Giménez con el Feyenoord