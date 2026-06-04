Álvaro Fidalgo estará en el Álbum Panini: esto se sabe sobre su estampa

La fiebre por coleccionar las estampas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ alcanzó su punto máximo a escasos días de la inauguración y de los partidos en México. Entre las sorpresas que rodean esta edición, una de las noticias que más emocionó a la afición involucra a Álvaro Fidalgo. El volante del Real Betis sí estará en el kit de actualización.

La empresa italiana anunció que el talentoso futbolista asturiano con pasado en Club América —revolucionado por André Jardine— formará parte del set de actualización del Mundial. Aunque los fanáticos siguen comprando sobres buscando completar sus plantillas, tendrán que esperar un poco más. El cromo del dorsal 8 llegará en un paquete complementario.

Álvaro Fidalgo, Selección Mexicana|Crédito: Selección Mexicana

¿Cómo funciona el kit de actualización del álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Este paquete se vende por separado y contiene los cromos de futbolistas que sí jugarán el torneo, pero no aparecieron en la impresión original. Al adquirirlo, los coleccionistas reciben estampas adicionales para sustituir a los elementos que causaron baja de último minuto o que no estuvieron en las listas de convocados por diferentes razones.

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El combinado azteca sufrió modificaciones en su estructura interna durante la recta final de la preparación. Esto obligará a Panini a lanzar varios parches con el uniforme verde para ajustar la nómina definitiva de Javier Aguirre para la fiesta máxima del futbol.

Crédito: Mexsport

Además de la presencia ya confirmada de Álvaro Fidalgo, se especula sobre los nombres que lo acompañarán. En la lista destacan Armando "Hormiga" González, Gilberto Mora, Luis Chávez, Guillermo Martínez, Érik Lira, Brian Gutiérrez y Julián Quiñones, como posibles candidatos.

Neymar Jr., otro de los que aparecería en el kit del Álbum Panini

Un claro ejemplo ocurrirá con Brasil, donde el kit incluirá a Neymar para reemplazar los lugares asignados a João Pedro, Rodrygo o Estêvão. En el Mundial de Qatar 2022, este repuesto tuvo un costo de 299 pesos en el mercado mexicano. Para esta edición se prevé un incremento en su precio ante la alta demanda. Seguramente, los fanáticos lo querrán tener.

