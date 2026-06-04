Así quedaron los números finales de André Jardine como entrenador de la Liga BBVA MX

La salida de André Jardine del Club América tomó por sorpresa al entorno del futbol mexicano. Tras la partida del estratega brasileño, surge la pregunta sobre qué tan exitoso fue realmente su paso por las Águilas y cuál ha sido el impacto de su trayectoria en la Liga BBVA MX. Sus números con el conjunto de Coapa y en Atlético San Luis lo respaldan.

Mientras ahora el Turco Mohamed superó a Jardine en un récord, la institución azulcrema informó que la separación se dio de mutuo acuerdo entre ambas partes, según reza lo que han expresado a través de un comunicado oficial. El timonel brasileño de 46 años no dirigirá el Apertura 2026, sino que será reemplazado por otro viejo conocido.

Así le fue a André Jardine dirigiendo en la Liga BBVA MX

Contando tanto sus números en Atlético San Luis como en el Club América, André Jardine registró dirigió 182 partidos dirigidos durante nueve torneos. Fueron 85 ganados, 50 empatados y 47 perdidos (56% de efectividad). Además, sus equipos registraron 283 goles a favor y 191 tantos recibidos.

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Con los “Tuneros” no pudo registrar títulos, mientras que con las “Águilas” se consolidó como el director técnico más exitoso de la historia de la institución. Su histórico tricampeonato grabaron su nombre para siempre en la memoria de los aficionados azulcremas.

Los títulos de André Jardine en Club América

Liga BBVA MX: 3

Campeón de Campeones: 1

Supercopa MX: 1

Campeones Cup: 1 Jardine

Concacaf Champions Cup: 0

El DT que sustituye a André Jardine y las estadísticas con las que dejó el Club América

Guillermo Almada tomará las riendas del Club América en sustitución de André Jardine. De acuerdo con datos de Goles y Cifras MX, el estratega uruguayo estuvo al frente del Real Oviedo de España en 22 encuentros, con un balance de 4 triunfos, 7 empates y 11 derrotas, para una efectividad del 29%.

Crédito: Mexsport

Por su parte, André Jardine puso fin a una exitosa etapa de tres años con las Águilas. El técnico brasileño dirigió 161 partidos, conquistó seis títulos y registró 80 victorias, 47 empates y 34 derrotas, alcanzando un 59% de efectividad.

