¡No se quedó callado! Álvaro Fidalgo contesta a las quejas de Cruz Azul

América se convirtió en el segundo clasificado a la final del Apertura 2024, tras derrotar al Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El conjunto azulcrema se impuso con goles de Alejandro Zendejas, Richard Sánchez, Ramón Juárez y, de última instancia, Rodrigo Aguirre, quien marcó de penalti para sentenciar la eliminatoria.

Resumen: Cruz Azul 3-4 América | Semifinal Vuelta Apertura 2024

Álvaro Fidalgo responde a las quejas de Cruz Azul sobre el arbitraje

En los últimos minutos del encuentro, Rodolfo Rotondi cometió una infracción dentro del área sobre Erick Sánchez y el árbitro del encuentro, Adonai Escobedo, la marcó como penalti, con respaldo del VAR. El ‘Búfalo’ Aguirre fue el encargado de cobrar desde los once pasos. Dicha jugada causó polémica, con múltiples manifestaciones de inconformidad por parte fe los representantes celestes, que encontraron una respuesta tajante en Álvaro Fidalgo.

“Voy a hacer una pregunta: ¿qué pasa si el penal de la Final y el de ahora pasa en nuestra área y no se pita? ¿De qué estaríamos havalando, ‘no se le marcan esos penales al América’? Es lo mismo. Son penales clarísimos”, analizó el mediocampista. “A lo que voy es que no hagan ese penal, que no lleguen a eso. No puede ser que, después de un 3-3, un balón arriba, una peinada de Aguirre, tanta facilidad. Hay que cortar la jugada, es un penal clarísimo”, constató.

Álvaro Fidalgo habla sobre la gran temporada que tuvo Cruz Azul

Con postura firme, el ‘Maguito’ agregó: “no me voy a meter en polémicas, creo que Cruz Azul es un equipazo, un equipo que hizo las cosas muy bien como para que piense que hoy ganamos por cosas así. Que digan lo que quieran, a mí solamente me importa ganar”.

El futbolista español aseguró que el choque con uno de los principales rivales de la causa americanista fue uno que “entrará en la historia del futbol mexicano por lo que fue”. Ahora, a espera de que se oficialice la sede del partido de ida, el Club América se preparará para jugar su tercera final consecutiva, con el Monterrey como rival, uno que los ha derrotado ya en una final de liga (2019) y en una de Concachampions (2021).