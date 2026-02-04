OFICIAL: Álvaro Fidalgo se estrena en Europa, Betis apuesta por su nuevo fichaje

El exjugador de las Águilas del América, Álvaro Fidalgo, es convocado y podría debutar con el Real Betis en el duelo de los cuartos de final de la Copa del Rey ante Atlético de Madrid este jueves 5 de febrero en el estadio La Cartuja.

Álvaro Fidalgo, la gran novedad en la lista de convocados del Betis

Álvaro Fidalgo es incluido en la convocatoria por el técnico Manuel Pellegrini tras apenas un par de días con el equipo sevillano. El ‘Manguito' llegó en el mercado invernal procedente del América, firmando contrato hasta 2030. Su adaptación ha sido rápida y el estratega chileno no dudó en darle la oportunidad de estar en la lista de jugadores que participarán en un partido de alta tensión. Fidalgo portará el dorsal número 15 y se perfila como una alternativa en el mediocampo junto a Marc Roca, Pablo Fornals y Altimira.

Real Betis vs Atlético de Madrid: Un duelo de máxima exigencia

El Real Betis, séptimo en LaLiga, busca dar un golpe de autoridad en la Copa del Rey frente a un Atlético de Madrid que llega en sus últimos cinco partidos sin conocer la derrota de los cuales tres han sido victorias y que en sus filas podría tener al mexicano Obed Vargas, nuevo fichaje del equipo colchonero. El partido se disputará en Estadio de La Cartuja y representa una oportunidad para los verdiblancos de acercarse a las semifinales. La convocatoria también incluye el regreso de Júnior Firpo y Rodrigo Riquelme, mientras que jugadores como Isco Alarcón, Giovani Lo Celso, Sofyan Amrabat, Héctor Bellerín y Cucho Hernández quedaron fuera por lesión.

Fecha y hora del partido Real Betis vs Atletico de Madrid

En encuentro entre Real Betis y Atletico de Madrid de cuartos de final de la Copa del Rey se jugará este jueves 5 de febrero en la cancha del Estadio La Cartuja a las 14:00 horas tiempo del centro de México.

