Álvaro Fidalgo o Gilberto Mora: cuál de los dos centrocampistas vale más en el mercado

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ también sirve como escaparate para que los futbolistas aumenten su valor en el mercado internacional. En el caso de la Selección Mexicana, dos de los nombres que más atención generan son Gilberto Mora y Álvaro Fidalgo, quienes atraviesan momentos muy distintos de sus carreras.

Mientras el mediocampista del Real Betis aporta experiencia y liderazgo en el combinado nacional, el joven talento de Club Tijuana se ha convertido en una de las grandes promesas del futbol mexicano y ya despierta el interés de equipos del extranjero.

Gilberto Mora supera a Álvaro Fidalgo en valor de mercado

De acuerdo con la más reciente actualización de Transfermarkt, Gilberto Mora tiene un valor de mercado de 10 millones de euros, cifra que lo coloca como uno de los futbolistas jóvenes mexicanos mejor cotizados de la actualidad.

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Por su parte, Álvaro Fidalgo aparece tasado en 6 millones de euros. El mediocampista de 29 años mantiene una importante cotización gracias a su experiencia en Europa y su participación con la Selección Mexicana. La diferencia refleja el potencial que los especialistas observan en Mora, quien con apenas 17 años ya suma participaciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ha sido considerado una de las principales joyas del futbol mexicano.

Cómo llegan Gilberto Mora y Álvaro Fidalgo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Gilberto Mora ha disputado dos partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, mientras que Álvaro Fidalgo también suma actividad en el torneo y ya consiguió marcar un gol con la Selección Mexicana. Ambos forman parte del plantel dirigido por Javier Aguirre, aunque el mediocampista de Club Tijuana continúa llamando la atención por su corta edad y por el crecimiento que ha mostrado en los últimos meses.

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