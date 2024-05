Álvaro Fidalgo aclara los rumores sobre su salida del América

América eliminó a Pachuca en los cuartos de final del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX y consiguió su boleto a las semifinales del certamen. Tras el duelo de vuelta en la cancha del Estadio Azteca, Álvaro Fidalgo opinó sobre los rumores que aseguran que saldrá del conjunto azulcrema en el próximo mercado de fichajes.

Fue en zona mixta donde Álvaro Fidalgo puso fin a los diversos reportes sobre su salida del Club América. El mediocampista español declaró que, por ahora, se mantiene concentrado con el equipo azulcrema en busca de ser campeones en el Clausura 2024 y lograr el bicampeonato en la Liga BBVA MX, hazaña tan solo conseguida por tres clubes en torneos cortos: Pumas, León y Atlas.

América parece invencible: ¿quién lo puede vencer en la Liga BBVA MX? | En Caliente

Álvaro Fidalgo acaba con los rumores de su salida del Club América

“No paro de escuchar todo el rato, continuamente: no ‘El Maguito’ ya está fuera, Álvaro (Fidalgo) ya está fuera, ya está fuera. Ni siquiera yo sé que va a pasar, si es verdad que hay, si no es verdad que hay, parece que todos saben más que yo y eso está generando que muchas veces la gente piense que ando pensando en otra cosa; estoy mentalidad 100% en el América, cualquiera que me haya visto jugar hoy (vs Pachuca) lo sabe, que no pienso en otra cosa que no sea levantar la 15 aquí, como siempre lo digo: soy feliz en este club; no sé lo que va a pasar en verano, mucha gente dice, anticipa, ustedes, la prensa, poniendo mil cosas, cuando ni siquiera yo lo sé. Así que nada desde aquí decirle a la afición que estoy al 1000% como siempre y quien me conoce en estos tres años sabe que nunca jamás estaré pensando en otra cosa que no sea este club y nada más”, fuero lo declarado por Álvaro Fidalgo.

Las ofertas de Europa que habría recibido Álvaro Fidalgo

De acuerdo a diversos reportes, el Club América habría recibido ofertas de Zenit, de Rusia, Betis, de España, y Toulouse, de Francia, en mercados de fichajes anteriores con la intención de fichar a Álvaro Fidalgo.

