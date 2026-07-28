DT de Ecuador por fin rompe el silencio sobre el partido vs México: “Es completamente falso”

México le pasó por encima futbolísticamente a Ecuador en la ronda de los 16avos de final, pues le ganó 2-0 en el mítico Estadio Azteca (ahora Banorte). La victoria de la selección no le cayó nada bien a los sudamericanos, los cuales dieron pie a teorías. La que más sonó fue que los jugadores fueron amenazados, pero hoy esa versión fue desmentida por el que fue el DT en ese partido, al asegurar que fue "completamente falso".

Sebastián Beccacece reveló en entrevista para Centro Digital que la versión de que los jugadores y cuerpo técnico de Ecuador fueron amenazados son totalmente falsas, ya que la Selección Mexicana fue superior a ellos de principio a fin. Con ello, se dan por terminadas las teorías de conspiración que envolvieron este duelo, aunque todavía dan de qué hablar las de Argentina y por qué perdió la final ante España.

Sebastián Beccacece reveló que la versión de que los jugadores y cuerpo técnico de Ecuador fueron amenazados son totalmente falsas.|Selección Nacional de México

"Es totalmente falso, nosotros lo perdimos porque México fue mejor que nosotros ese primer tiempo, porque nos superó futbolísticamente y porque convirtió. Lo único que sabes es que el 90% de lo que circula en las redes es falso. Se termina el debate", confesó el entrenador argentino.

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Las teorías de conspiración tras la eliminación de Ecuador

Después de que México eliminó a Ecuador en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, hubo un sinfín de versiones que trascendieron fuera de la cancha. En las redes sociales y algunos medios comenzó a circular el rumor de que los jugadores y el cuerpo técnico de la selección sudamericana recibieron amenazas.

Lo anterior con el objetivo de que los futbolistas ecuatorianos se dejaran vencer por México. Durante semanas, esta versión estuvo en boca de todos, pero finalmente el que fue su entrenador salió a desmentir estos rumores y aceptar que fueron superados en el terreno de juego.

México, amo y señor del partido contra Ecuador

La Selección Mexicana tuvo un primer tiempo de ensueño ante Ecuador, aunque en el complementario le cedió el balón a los sudamericano. No bastante, la saga defensiva hizo su trabajo para mantener el cero. Las estadísticas demuestran que la selección fue amo y señor del partido.

Durante el partido, el conjunto azteca tuvo 15 remates por 8 de los ecuatorianos, mientras que en tiros a portería los superaron con 3, de los cuales 2 de ellos fueron goles. Mientras que en el fair play México ganó al irse sin ninguna tarjeta, caso contrario de los sudamericanos que recibieron 3 amarillas y una roja.