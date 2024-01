¡No fue por dinero! Fidalgo revela la razón por la que llegó al América

El pasado domingo 28 de enero del 2024, el canal de streaming ‘triiisecta’ conformado por Miguel Layun, Igor Lichnovsky y Kevin Álvarez. En cual hacen transmisiones en vivo y los tres deciden contar y platicar diferentes temas sobre su día a día, aventuras, experiencias en otros clubes, etcétera.

Es por eso que el día de ayer decidieron transmitir en vivo y tuvieron de invitado especial a Álvaro Fidalgo. El atacante seguirá siendo jugador de las Águilas luego de que hubieran varios equipos europeos interesados en hacerse de sus servicios y en su visita a la triiisecta detalló varias cosas de su carrera.

André Jardine habla sobre el futuro de Fidalgo en el América

Fidalgo no llegó al América por dinero

Como parte de la interacción del programa, decidieron hacerle varias preguntas a Fidalgo sobre su carrera, su día a día y las decisiones que ha tomado. Kevin Álvarez decidió preguntarle si tomó la decisión de venir a México para ganar más dinero y el español respondió con toda sinceridad.

Al inició detalló que no es algo que haría y que no llegó a México por dinero. El atacante detalló que los primeros meses en los que llegó al país fue cedido al equipo y ganaba menos de lo que ganaba en el Real Madrid Castilla, equipo de segunda división de España”.

“En la vida, no, nunca jamás. Cuando yo vine, o sea lo primero que te puedo decir, yo cuando vine mis primeros meses fue cedido al América, ganaba menos de lo que ganaba en el Madrid, así que con eso ya te respondo”.

La razón por la que vino Fidalgo al América

De igual forma, detalló la razón por la que quiso venir al América y especificó que quería demostrar el futbol que tenía y que en España no había podido hacerlo.

“O sea el tema es que yo salí a segunda división después de la pandemia y todo eso y cuando me tocó la oportunidad que me llamó Solari y todo eso… Conocía América obviamente y si o si era jugarmela a no sé, a poder demostrar el futbol que tenía y que no me habían confiado ahí en España en el momento. Poder demostrarlo en un escaparate gigante como es América. Yo recuerdo que le dije a mi padre, me voy a México. Mi padre me dijo, ¿Cómo? ¿Estás seguro?, le dije 100 por 100”.

