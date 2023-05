La sanción que tendrá Álvaro Fidalgo tras expulsión vs Chivas

El conjunto del América fue eliminado por Chivas tras remontar en el partido de vuelta de las Semifinales del Clausura 2023 de la Liga MX. Una de las razones por las que se le complicó el partido a los dirigidos por Fernando Ortiz, fue por la expulsión de Álvaro Fidalgo en el segundo tiempo.

Tras finalizar el partido, el mediocampista habló en zona mixta y aceptó la responsabilidad de la eliminación y se destacó como el primer responsable por hacer una entrada tan fuerte. Por la misma razón, confesó que no tuvo ni siquiera el valor de mirar a sus compañeros a la cara.

“Soy el responsable número uno de la eliminación, no se, no se porque, no se, es la primera vez que me expulsan, nunca en la vida había hecho una entrada así. No entiendo, por más que le de vuelta no se porque, se dio y lo que digo ni siquiera me atreví a mirar a los compañeros a la cara porque siento que la eliminación es todo mía por más que me lo quieran quitar de la cabeza mis compañeros”.

El castigo para Álvaro Fidalgo

Con la expulsión de Álvaro Fidalgo, el jugador recibirá una sanción por la entrada que le hizo a Beltran. La Comisión Disciplinaria dio a conocer el reporte de los juegos de vuelta de las semifinales en el que luce la tarjeta roja al mediocampista y una sanción de dos juegos.

En el comunicado se lee de la siguiente manera: “Causal 3: Ser culpable de juego brusco grave. (Expulsión)”

Para el Apertura 2023, que inicia el 30 de junio de 2023, Fidalgo se perderá los primeros dos juegos, por lo que el nuevo entrenador no contará con el mediocampista.

