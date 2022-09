Jonathan Dos Santos pide a Álvaro Fidalgo en la Selección Mexicana

Las actuaciones de Álvaro Fidalgo a lo largo del torneo lo han consagrado como un consentido de la afición del América y algunos consideran que su nivel es digno de un llamado al combinado español; sin embargo, su compañero en las Águilas, Jonathan Dos Santos, le ve cabida en la Selección Azteca.

“Si es para mejorar la Selección Mexicana, (Fidalgo) es un jugador que, en México, no hay muchos de su estilo de juego. Ya será decisión del director técnico de la Selección, pero no lo veo con malos ojos”, dijo Jona, en conferencia de prensa.

Diez preguntas rápidas con Jorge Sánchez, defensa| Seamos Héroes

Pese a que les ha tocado competir por el puesto titular en la media cancha azulcrema y el ibérico cuenta con la preferencia de Fernando Ortiz, el volante mexicano no ocultó su admiración por el ‘8' de las águilas.

“Fidalgo es una pieza fundamental, lo ha demostrado desde que llegó al club. Este año se reivindicó, es un jugador increíble, tiene unas cualidades impresionantes. Jugar en un club como América no es fácil y es un jugador ‘súper’ humilde, una gran persona, tengo la suerte de disfrutar de su futbol, ser su compañero, aprender mucho de él”, reflexionó.

Te puede interesar: Técnico del Feyenoord se reúne con Santiago Giménez y Orkun Kökcü

Jonathan Dos Santos se estrenó como goleador del América contra Necaxa

Contra el Necaxa, Jonathan marcó su primer gol como futbolista del América e, inmediatamente, fue preguntado por la posibilidad de colarse a la Copa del Mundo de Qatar 2022, un escenario que él no concibe realista, por ahora.

“Complicado, lo veo complicado, casi imposible. No he tenido minutos y, para ir a un Mundial, debes jugar de titular y no lo estoy teniendo ahora. No lo he pensado, pienso más en el presente, estar en el club, vivir esta experiencia. Si se da, bien y, si no, no pasa nada. Llevo tiempo sin jugar con la continuidad que me gustaría”, explicó.

Te puede interesar: Convocatoria de la Selección Mexicana para enfretar a Perú y Colombia

El menor de los Dos Santos transparentó su insatisfacción por no ser habitual en el 11 del ‘Tano'; no obstante, manifestó su intención de luchar por estar en dicha posición.

“Obviamente no es fácil el no jugar. Es el primer equipo en el que no tengo tantos minutos, pero el equipo está muy bien. Trabajo para aprovechar la oportunidad que nos da el míster, pero estoy feliz porque somos un grupo espectacular, me siento parte del equipo en victorias y derrotas. Ojalá vengan más oportunidades para mí, quiero jugar. Me estoy acomodando, quiero ser más protagonista, pero el que decide es el entrenador. El equipo viene muy bien, lo hace increíble”, concluyó.