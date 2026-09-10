Este es el jugador que es culpable de que la afición de Cruz Azul no quiera a Erik Lira

Cruz Azul continúa trabajando a marchas forzadas para lo que será el juego de este fin de semana, mismo en donde se llevará a cabo el auténtico Clásico Joven frente al América y en donde Joel Huiqui ha comenzado a mover sus fichas para tener un XI lo más parejo posible.

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Bajo este contexto, existen jugadores que ya se recuperaron de sus respectivos problemas y que apuntan a ser titulares en el XI de Cruz Azul. Uno de ellos es Erik Lira, jugador que ha recibido algunas críticas luego de los juegos que ha otorgado tras su participación en el Mundial 2026.

¿Qué jugador es el culpable de que la afición no quiera a Erik Lira?

Una de las razones por las cuales un sector de la afición de Cruz Azul no quiere que Erik Lira sea titular deriva de los errores que ha cometido en la temporada 2026, mismos que han sido el blanco de críticas al asegurar que “se estaba guardando” para un hipotético cambio a Europa.

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El Muro Defensivo de esta jornada fue Amaury García.



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Sin embargo, quien realmente ha sido el culpable de que la afición no quiera a Erik Lira es Amaury García, futbolista de 24 años de edad que llegó hace unas temporadas a La Noria y que, en realidad, ha demostrado un nivel por demás excelente en los juegos que ha sido titular.

Ante ello, son decenas de aficionados los que piden, a través de redes sociales, la posibilidad de que Amaury García se mantenga como titular pese a que Erik Lira está listo para este sitio, una situación que tendrá que escoger Joel Huiqui durante estos últimos días de entrenamiento.

¿Cuándo es el próximo partido de Cruz Azul?

Recuerda que el siguiente partido de Cruz Azul será precisamente enfrentando al Club América en una edición más del Clásico Joven, mismo que corresponde a la Jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y que se llevará a cabo este sábado a las 9 de la noche.