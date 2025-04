¿Adiós refuerzos? Amaury Vergara defiende a los canteranos de Chivas

En una entrevista concedida a un periódico de Guadalajara, el directivo de Chivas, Amaury Vergara dejó claro que su prioridad no está en invertir grandes sumas en jugadores provenientes de otros clubes, sino en fortalecer las fuerzas básicas del equipo. Busca el desarrollo interno y una gestión más sostenible, aunque la política no está exenta de polémica entre los seguidores rojiblancos.

Te puede interesar: Parlay de la Jornada 14 de la Liga BBVA MX: ¡Convierte $200 en $66,440!

Vergara fue contundente al hablar sobre el mercado de fichajes en la Liga BBVA MX : “A Chivas no le venden los jugadores a precio justo y no me da pena decirlo porque es una realidad. Hay equipos que se quieren aprovechar y quieren vender a los jugadores cuatro o cinco veces más alto el precio”.

Tigres vs Monterrey| Liga BBVA MX | Jornada 15 | Clausura 2025

Las fuerzas básicas, la prioridad de Vergara

Para el presidente de Chivas, esta práctica no solo implica un gasto excesivo, sino que también termina beneficiando a los rivales directos. “Además de malgastar nuestro dinero, es reforzar a otros equipos. Entonces, ¿por qué darles tanta ventaja a los demás con los que competimos?”, cuestionó, dejando entrever su frustración con las negociaciones en el futbol mexicano.

En contraste, Amaury destacó que su gestión ha puesto esfuerzos en la cantera, un pilar histórico de la identidad de Chivas. “Muchos critican diciendo que no invierto, pero creo que no se han dado cuenta de todo lo que hemos invertido en la cantera. Hemos remodelado Verde Valle, la Gigantera, hemos enviado a juveniles a torneos internacionales”, explicó. Según él, estos cambios buscan redirigir recursos que antes se “regalaban” a otros clubes hacia el desarrollo de talento propio, con el objetivo de que los jóvenes tengan una verdadera oportunidad en el primer equipo.

¿Refuerzos o juveniles?

La postura de Vergara divide opiniones. Mientras algunos aficionados aplauden la apuesta por la formación de jugadores, otros exigen nombres de peso para competir de inmediato. Por lo pronto, Guadalajara buscará regresar a zona de play-in esta jornada 14 cuando visite a los Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero.

Te puede interesar: Partidos de HOY viernes 4 de abril en la Jornada 14 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX