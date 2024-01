Amaury Vergara le cierra las puertas a los naturalizados en Chivas

Las Chivas del Guadalajara son uno de los equipos con mayor historia del futbol mexicano y se caracterizan por disputar sus encuentros únicamente con futbolistas aztecas, algo que no está próximo a cambiar, de acuerdo a las declaraciones de su dueño. A través de un video que circula en redes sociales, Amaury Vergara ha asegurado que mientras esté al frente de uno de los clubes más grandes del país, no habrá naturalizados vistiendo la playera del Rebaño Sagrado.

Recientemente se ha encendido la polémica alrededor del tema por la posible llegada de Cade Cowell a las filas de la institución, un delantero que es seleccionado de los Estados Unidos. Sin embargo, es importante aclarar que el atacante del San Jose Earthquakes tiene ascendencia mexicana y cuenta con un pasaporte que lo respalda en caso de que su arribo a la Perla Tapatía se concretara. Casos similares son los de Alejandro Zendejas y Santiago Ormeño, que ya formaron parte de Chivas.

A pesar de lo claros que son los estatutos del club en cuanto a dicho tema, el dueño de la institución quiso salir a reforzar su punto de vista en declaraciones recientes. Cabe mencionar que gran parte de la afición desea que la tradición añeja siga en pie, a pesar de que muchas veces se intente justificar los fracasos por la ausencia de extranjeros de calidad.

¿Qué dijo Amaury Vergara sobre los naturalizados?

“No hay naturalizados en Chivas. Nunca, por lo menos en mi gestión (porque) no sé lo que pasará en el futuro, sólo lo que me toca, en mi tiempo de vida, pero no vamos a tener naturalizados en Chivas. Nosotros en nuestros estatutos, nos guiamos por lo que es considerado por la constitución como mexicanos, ya sea nacidos o hijos de nacidos en México y eso es lo que por tradición en Chivas vamos a tener y lo estamos respetando”, dijo Amaury Vergara.

