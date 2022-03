No te me vuelvas a acercar: Amaury Vergara a Higuera

Después de igualar sin goles ante el América, las Chivas se preparan para una nueva edición del Clásico Tapatío, encuentro que paraliza la ciudad de Guadalajara, pues los dos equipos más populares de la entendidad se miden.

Será la Jornada 11 la que encuentre a estos dos conjuntos, que viven presentes muy diferentes; mientras el Atlas marcha en el cuarto sitio y viene de ser campeón en el futbol mexicano, el Rebaño Sagrado se encuentra en el noveno lugar de la Tabla General con 12 unidades, a seis puntos de de los puestos de Liguilla directa.

Amaury Vergara protagoniza riña con José Luis Higuera

Previo a que arranque la Fecha 11 del Grita X La Paz Clausura 2022, se llevó a cabo una premiación en la ciudad de Pachuca, donde el presidente de los rojiblancos, Amaury Vergara, estuvo presente y se encontró con un viejo conocido.

“No, no me saludes. Es más no te vuelvas a acercar jamás”, dijo Vergara, después de que José Luis Higuera, ex director deportivo del Rebaño Sagrado se acercara a saludarlo.

Fue el 24 de junio de 2019 cuando Amaury, a través de un comunicado cuando anunció la salida de Higuera: “Después de cuatro años en la familia de Chivas, José Luis Higuera Barberi deja de ser director general del Club Deportivo Guadalajara. En Chivas valoramos su esfuerzo y entrega en este tiempo con nosotros y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos”.

Dolió ver campeón al Atlas: Alexis Vega

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes y Omar Villarreal, Alexis Vega confensó lo que sintió al ver al Atlas campeón del futbol mexicano.

“Estaría muy padre una final entre Atlas y Chivas, sería algo espectacular, inolvidable. Nos dolió mucho -ver a Atlas campeón- sin duda alguna, porque nosotros tenemos la aspiración de quedar campeones, pero bueno es futbol, cualquier equipo puede quedar campeón, pero les tocó a ellos”, aseguró el delantero del Rebaño Sagrado.