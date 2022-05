Nacho Ambriz seguirá por lo menos 6 meses más en Toluca

Después del desastroso desempeño del Toluca de Nacho Ambriz en el Clausura 2022 y de tener que pagar una multa de 33 millones de pesos, por haber terminado en el decimosexto lugar de la tabla porcentual, el presidente Choricero Francisco Suinaga salió a admitir el fracaso del club en todas sus áreas de trabajo, pero también anunció la continuidad del entrenador azteca en el banquillo mexiquense.

Agradecimientos y compromiso

Nacho admitió sentirse contento por la oportunidad brindada por don Valentín Diez y el resto de la directiva Choricera y se comprometió a poner al club en los primeros cuatro puestos el próximo torneo.

“Agradecidísimo (por la continuidad con Toluca), me gustan este tipo de retos, me gustan estas revanchas, en todos los equipos que he llegado nunca me va bien en el primer torneo, ahí hay un compromiso grande, me comprometo a meter al equipo entre los primeros cuatro lugares y después llegar una final y ganarla, no es nada fácil pero a eso me comprometo, a que este equipo entre en los primeros cuatro lugares y pensar que podemos llegar a la final”, mencionó de manera concisa respecto al rendimiento que tendrá el Toluca en el Apertura 2022.

Refuerzos del futbol mexicano

Se le cuestionó a Ambriz que cambios tiene pensados en conjunto con Antonio Naelson “Sinha” en la plantilla de cara al siguiente torneo de la Liga BBVA MX, donde confirmó que ya tienen varios refuerzos, pero no puede mencionarlos porque están disputando la Liguilla del futbol mexicano.

“Tengo varios refuerzos para la plantilla, nos hemos sentado con Toño, llevamos dos días trabajando en eso, hay varios nombres que nos gustaría que nos acompañaran, no te lo puedo dar porque están participando algunos en liguilla, ahora es el momento de poner orden en la cabeza de todos, en la semana todavía tenemos un compromiso internacional, entonces quiero que participe la gran mayoría de los que estamos todavía, y después de eso que ya vienen vacaciones y tomaremos la decisión de quiénes son los que se van”, declaró Ambriz respecto a la plantilla del próximo torneo.

Apoyo de los capitanes para Ambriz

En la rueda de prensa salieron también Claudio Baeza y Leo Fernández como los dos capitanes del Toluca, por lo que se confirmó que Pedro Alexis Canelo ya no cuenta con el gafete de diablo mayor en su brazo y aumentó la probabilidad de su salida del club en el próximo mercado de fichajes.