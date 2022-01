Ambriz quiere poner al Toluca nuevamente en lo más alto

El técnico Ignacio Ambriz se muestra motivado por su regreso a la LlGA BBVA MX después de su breve paso por Europa y entiende que el Toluca debe volver a ser protagonista del futbol mexicano, además de regresar a buscar campeonatos.

Este viernes en conferencia de prensa, “Nacho” reconoció que las metas deben ser altas para los Diablos Rojos en el Clausura 2022 y que esto lo ilusiona más allá de presionarlo.

“Siempre son grandes las expectativas, hay un historial de ver tanta gente importante logrando títulos. Eso de la presión, exigencia, no me espanta nada, mi vida siempre ha sido de retos y se los transmito de que debemos volver a este equipo a lo que fue. Hoy me toca a mí y con mi cuerpo técnico cada partido tenemos que partirnos el alma, poner al equipo en los primeros lugares y volver a ser un equipo que luche por los títulos, la exigencia no nos tiene que espantar, nos tiene que motivar”, declaró.

Ambriz regresa al futbol mexicano luego de no haber durado ni una temporada en el Huesca de la Segunda División de España. Sin embargo su amplio recorrido lo ha convertido en uno de los técnicos mexicanos más preparados del momento.

“Era un sueño que tenía, pero me tocó despertar muy rápido. Nunca pensé que fuera tan rápido mi regreso, pero a través de los fracasos aprendes más y me llevó a conocer otras cosas que ya hay en Europa. Ahora muy ilusionado en trabajar en este club”, apuntó.

Ambriz quiere darle un volantazo a la actualidad del Toluca

Así que el estratega tendrá la oportunidad de demostrar toda su calidad en un Toluca que lleva ya varios años sin levantar un campeonato, pero que para este semestre se buscaron reforzar muy bien para ser competitivos.

De hecho, “Nacho” habló de lo que se puede esperar de los Choriceros en este certamen, y que ni siquiera el tema de los futbolistas contagiados será justificación para no dar resultados lo antes posible.

“Los objetivos son los de cada institución y aquí se pide volver a ser un equipo protagonista, que respete una idea futbolística, nunca dar una pelota por perdida, tener una identidad futbolística. Por la parte del virus no los he tenido a todos y no es pretexto, debemos ir partido a partido para meternos en los primeros cuatro lugares, el club tiene ese adn”.

Finalmente, el timonel del Toluca destacó que se armó una muy buena plantilla, aunque no descarta la posibilidad de que llegue algún último refuerzo para cerrar este gran mercado de fichajes que han hecho.

Con este panorama, los Diablos Rojos se preparan para enfrentar a Los Pumas en el partido de la Jornada 1, el cual fue reprogramado tentativamente para el lunes 10 de enero, debido a varios casos positivos de Covid-19.